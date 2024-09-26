Ergin Ataman’ın 3-1 göndermesi büyük tartışma yarattı! Milli takım hocası böyle yapar mı

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Yunan ekibinin koçu olmasının yanı sıra 12 Dev Adam’ı da çalıştıran Ataman’ın sergilediği tavır hem Fenerbahçe Kulübü hem de sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

FENERBAHÇE CAMiASINDAN ÖZÜR DiLERiM

Karşılaşmanın oynandığı akşam ve dün sosyal medyada gündem olan ve hakkında ‘Milli Takım hocası böyle yapar mı?’ paylaşımı yapılan Ataman gün içinde yaptığı açıklama ile Fenerbahçe camiasından özür diledi. Deneyimli koç klasikleşen yumruk sevinci sırasında planlanmamış bir şekilde eliyle 3-1 yaptığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“Hareketimin Fenerbahçe camiasında yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim.”

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ERGiN ATAMAN OLDUĞU SÜRECE MiLLi TAKIMA OYUNCU VERMEYECEĞiZ

Fenerbahçe, Ergin Ataman’ın derbi göndermesine dün önce genel sekreter Burak Kızılhan, ardından da resmi siteden yapılan açıklama ile tepki gösterdi. Kızılhan, YEO Teknoloji ile yapılan sponsorluk anlaşmasında “Milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı aşağılık hareketiyle ilgili gerekli aksiyonları alacağız. Taraftarlarımızın içi rahat olsun” dedi.

ÜLKEMiZE SAYGISIZLIK

Sonrasında resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır. Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır. Fenerbahçe olarak haddini aşan bu şahıs; saygınlık, tarafsızlık gibi olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz.”