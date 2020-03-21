Ergin Ataman'dan son dakika Fenerbahçe (corona virüsü) açıklaması

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun oyuncularında corona virüse (koornavirüs) belirtilerine rastlanmasının ardından bir mesaj yayınladı.



Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye destek vererek, Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha EuroLeague'de final oynayacağız. Ümit ediyorum ki test pozitif çıkmaz. Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe açıklaması:



"Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha EuroLeague'de final oynayacağız. Ümit ediyorum ki test pozitif çıkmaz. Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim" (DHA)pic.twitter.com/MFGgOdG9W7 — Spor Arena (@sporarena) March 21, 2020

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe açıklaması:



"Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha EuroLeague'de final oynayacağız. Ümit ediyorum ki test pozitif çıkmaz. Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim" (DHA)pic.twitter.com/MFGgOdG9W7 — Spor Arena (@sporarena) March 21, 2020





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