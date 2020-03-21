Ergin Ataman'dan son dakika Fenerbahçe (corona virüsü) açıklaması
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun oyuncularında corona virüse (koornavirüs) belirtilerine rastlanmasının ardından sarı lacivertli takımaa destek mesajı gönderdi.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun oyuncularında corona virüse (koornavirüs) belirtilerine rastlanmasının ardından bir mesaj yayınladı.
Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye destek vererek, Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha EuroLeague'de final oynayacağız. Ümit ediyorum ki test pozitif çıkmaz. Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim" ifadelerini kullandı.
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe açıklaması:— Spor Arena (@sporarena) March 21, 2020
"Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha EuroLeague'de final oynayacağız. Ümit ediyorum ki test pozitif çıkmaz. Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim" (DHA)pic.twitter.com/MFGgOdG9W7
Ataman, Spor Arena aracılığı ile Türkiye'ye bu mesajı gönderiyor;
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe açıklaması:— Spor Arena (@sporarena) March 21, 2020
"Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha EuroLeague'de final oynayacağız. Ümit ediyorum ki test pozitif çıkmaz. Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim" (DHA)pic.twitter.com/MFGgOdG9W7
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