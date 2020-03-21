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DHA - Spor Arena
Haber Giriş: 21.03.2020 - 13:54,Son Güncelleme:/

Ergin Ataman'dan son dakika Fenerbahçe (corona virüsü) açıklaması

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Ergin Ataman'dan son dakika Fenerbahçe (corona virüsü) açıklaması
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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun oyuncularında corona virüse (koornavirüs) belirtilerine rastlanmasının ardından sarı lacivertli takımaa destek mesajı gönderdi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun oyuncularında corona virüse (koornavirüs) belirtilerine rastlanmasının ardından bir mesaj yayınladı.

Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye destek vererek, Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha EuroLeague'de final oynayacağız. Ümit ediyorum ki test pozitif çıkmaz. Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim" ifadelerini kullandı.



Ataman, Spor Arena aracılığı ile Türkiye'ye bu mesajı gönderiyor;

Ergin Atamandan son dakika Fenerbahçe (corona virüsü) açıklaması

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