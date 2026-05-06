Ergin Ataman'dan Panathinaikos başkanına destek: 'Onu rahat bırakın!'

EuroLeague play-off serisinin 3. maçında Panathinaikos ile Valencia bugün karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 21.15'te başlayacak.

Panathinaikos, bu maçı kazanması halinde seriyi 3-0 kazanıp adını Final Four’a yazdıracak.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Farklı oyun tarzlarına uyum sağlamak için özel bir hazırlık yapmadık. Bazen maçlar basitçe farklı geçer. İlk maçta her iki takım da hücumda çok fazla hata yaptı. Çok sayıda şut kaçırdılar. Valencia çok kaçırdı, biz de çok kaçırdık. İkinci maçta ise her iki takım da hücumda çok daha iyiydi. Valencia sayı üretiyordu, biz de çok zor şutları sokuyorduk. Maçta daha fazla sayı vardı.

Ama bugün nasıl bir maç olacağını bilmiyorum. Bu stratejik bir şey değil. Onların koçunun da bu şekilde hazırlandığını sanmıyorum. Bazen sahada işler öylece olur. Koçlar bir maçı az sayı, diğerini çok sayı olacak şekilde hazırlamazlar. Ne olacağını göreceğiz.”

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’a verilen 3 maçlık salonlara giriş yasağı hakkında:

“Görüşümü sosyal medyada da dile getirdim. Başkanımızın sahada kimseyi provoke ettiğini düşünmüyorum. Saha kenarında, skor masasına çok yakın bir yerde oturuyordu ve iki ya da üç metre daha yaklaştı ve sadece ‘faul çalın, faul çalın’ dedi. Hakemler bunu resmi rapora da yazdılar.

Ancak kariyerimde ilk kez, bunun ardından bir takımın başkanımızı aşağılamak ve bu tür bir gerginlik yaratmak için soyunma odasına polisi çağırdığını gördüm. Biz üst düzey profesyonelleriz. Bu birçok maçta olabilir, birçok başkan veya genel menajer itiraz eder. Dimitris Giannakopoulos geçmişte bazı yanlış şeyler yapmış olabilir, tamam. Ama bu maçta böyle bir durum olduğunu düşünmüyorum.

O sabırlı biridir ve tüm Avrupa'ya şunu söyleyebilirim: Basketbola bu kadar yatırım yapan bu adamın sabrını zorlamayın. Sadece takıma değil, aynı zamanda salona, Yunanistan'daki ve Avrupa'daki spora da yatırım yapıyor. Onu rahat bırakın, ona destek verin. Belki gelecekte bir şeyler değişir. Son iki yılda inşa edilen en iyi salonlardan birinde, EuroLeague'e Final Four'u orada düzenlemeyi teklif etti ve siz onu kendi salonunda maçı izlemeye gelmesini yasaklıyorsunuz?

Tamam, EuroLeague başkanın saha kenarında değil de VIP locasında, EuroLeague CEO’sunun yanında ya da kendi locasında oturması gerektiğini söyleyebilir. Ama kendi salonunda Final Four’u izleyememesi ne tür bir ceza oluyor? Final Four’un orada düzenlenip düzenlenmeyeceğini bilmiyorum. Ancak Dimitris Giannakopoulos’un Final Four’u canlı izlemeyi hak ettiğinden eminim.

Umarım EuroLeague bu kararını değiştirir, özellikle de yeni EuroLeague CEO'su Chus Bueno. O, bu tür durumlara müdahil olmalı, destek sağlamalı ve Avrupa basketbolunu destekleyen insanlara, 50 yıldır basketbolu destekleyen bir aileye bir şans vermelidir. Eminim Final Four’da o da olacaktır. Umarım ben de resmi olarak orada olurum.”