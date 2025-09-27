Ergin Ataman'dan Osimhen çıkışı! 'Türkiye şampiyonu olmak için mi bütün bunlar?

Haberin Devamı

Ergin Ataman'ın S Sport'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

'FİNALİ ELİMİZDEN KAÇIRDIK'

"Biz bu kadroyla, bu kadroyu geliştirerek tecrübe kazandık. Finali elimizden kaçırdık ama bundan sonraki turnuvada elimizden kaçmaz."

'HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARA KATILMAK OLACAK'

"Bir şampiyonada, Dünya Şampiyonası mı olur Avrupa Şampiyonası mı olur bilmiyorum. Olimpiyatlar biraz zor, çünkü ABD oraya tam kadro geliyor. Ama hedefimiz Olimpiyatlara katılmak olacak. Türk basketbol milli takımı bugüne kadar Olimpiyatlara hiç katılmadı."

'AVCUMUZUN İÇİNE KADAR GELEN ŞAMPİYONLUĞU KAÇIRDIĞIM İÇİN BİRAZ BURUĞUM'

"Bu kadronun önümüzdeki dönemde mutlaka bir altın madalya çıkaracağını düşünüyorum. Avcumuzun içine kadar gelen şampiyonluğu kaçırdığım için biraz buruğum ama Avrupa ikinciliği çok önemli bir gurur."

'YUNANİSTAN KARŞISINDA TARİHİ BİR GALİBİYET ALDIK'

“Biz EuroBasket’in en iyi basketbol oynayan takımıydık. Sırbistan’ı belki de turnuvanın en heyecanlı maçında mağlup ettik. Ev sahibi Letonya’yı çok ağır bir atmosferde 20 sayı farkla yendik. Yarı finalde Yunanistan karşısında tarihi bir galibiyet aldık."

'BEN İKİ SENEDİR BU TURNUVAYI HEDEF OLARAK GÖSTERİYORDUM'

"Oyuncularınızın birbirine olan bağlılığını gördüğünüzde, hele ki milli forma uğruna büyük fedakârlıklarla çalıştıklarını hissettiğinizde moraliniz yükseliyor. Ben iki senedir bu turnuvayı hedef olarak gösteriyordum. Kimse inanmıyordu ama pencere maçlarında da madalyaya gideceğimizi söylüyordum."

'BASKETBOL MEDYASINI YOK ETTİLER'

"Türk spor kamuoyunda basketbol medyasını yok ettiler. Türkiye'de bir futbol çılgınlığı var. Bu kadar yatırıma Avrupa'da gelen en ufak bir derece yok. Futbol takımları başarılı olamadı diye başkanları değişiyor, basketbol takımları Euroleague şampiyonu olmasına rağmen.”

'TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMAK İÇİN Mİ BÜTÜN BUNLAR?'

"Türkiye'de futbolun bir ekonomisi var. Harcanan milyonlarca dolar var. Avrupa'da bir başarı yok. Bakıyorsun benim de takımım Galatasaray, Osimhen 80 milyon euro... Tamam da bu Türkiye şampiyonu olmak için mi bütün bunlar?"

'BENİM İÇİN KISTAS AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAK'

"Benim için kıstas Avrupa'da başarılı olmak. Avrupa'da katıldığın bir kupada yarı final oynayabilmek. İlla şampiyon olmak şart değil. Yıllardır bu sağlanmıyor. Futboldaki o kısır çekişme, hakem çekişmesi. İşte yok yapı var, hakem var. Sürekli konuşulan şey hakem. Fenerbahçe-Beşiktaş maçını televizyondan izledim. Müthiş bir atmosfer. Oraya o soruları soracak gazetecileri yollamıyorlar. Sorun orada."

