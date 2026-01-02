Ergin Ataman'dan Ömer Faruk Yurtseven açıklaması!

Haberin Devamı

EuroLeague'in 19. haftasında Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.

Merakla beklenen karşılaşma öncesinde Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

“Öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Sadece taraftarlarımızın değil, bizi takip eden herkesin ve tüm EuroLeague camiasının yeni yılı kutlu olsun. Takım iyi durumda ve her EuroLeague maçında olduğu gibi bu karşılaşmaya da hazırız. Puan durumunda çok iyi bir konumdayız ancak Olympiakos’a büyük saygı duyuyoruz. Benim için hâlâ EuroLeague’in en iyi takımlarından biri konumundalar."

"BİZ KAZANMAK İSTİYORUZ, ONLAR DA BİZİ BİR KEZ DAHA YENMEK İSTİYOR"

"Açıkçası oyuncularla konuştuğum bir gerçek var. Son iki yılda EuroLeague’i kazandık, Final Four’a kaldık, Yunanistan Ligi şampiyonu olduk ve Yunanistan Kupası’nı kazandık. Ancak gerçek şu ki, Olympiakos’u EuroLeague’de hiç yenemedik. Derbide en iyi basketbolumuzu oynamayı hedefliyoruz. Kesinlikle çok zor bir maç olacak. Şu anda sıralamada bir avantajımız var ve bu maçtan sonra da bunu koruyarak ilk üçte kalmak istiyoruz. Olympiakos, EuroLeague’in en güçlü kadrolarından birine sahip. Zor bir mücadele olacak. Biz kazanmak istiyoruz, onlar da bizi bir kez daha yenmek istiyor."

“Ömer takımda kalacak. Özellikle son 2–3 maçta çok iyi performanslar sergiledi. Sadece Kaunas’ta değil, Hapoel Tel Aviv maçında da harikaydı ve istatistiksel olarak Yunanistan Ligi’nde en iyi oyuncularımızdan biri. Bu yüzden onunla devam edeceğiz. Faried için de durum aynı. İlk ay EuroLeague’de ayın MVP’si olmuştu. Sonrasında performansı o seviyenin biraz altına düşse de onu çok değerli buluyoruz. Takım için çok pozitif bir figür ve büyük katkı sağladı. Sezon sonuna kadar onunla devam edeceğiz.”