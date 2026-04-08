Ergin Ataman'dan Nigel Hayes-Davis sözleri: 'Akıllıca bir hamleydi!'

Haberin Devamı

EuroLeague'in 36. haftasında Panathinaikos, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 93-79 mağlup etti ve Play-off yolunda kritik bir galibiyet aldı.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, galibiyetin ardından basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

"Bence 37 dakika boyunca mükemmel basketbol oynadık. Savunmada güçlüydük, pota altında kapanmayı başardık. Clyburn ve Shengelia pota altında sayı bulamadılar. Başta Pander’a birkaç şut verdik, sonra bunu düzelttik. İlk yarıda müthiş savunmamızın ardından hızlı hücum sayıları bulduk. İkinci yarıda kontrol bizdeydi, topu doğru şekilde paylaştık. Büyük bir fark yakaladık ve sonra biraz rahatladık. Galibiyeti ve şu anda puan tablosunda çok önemli olan farkı elde ettik.

Haberin Devamı

Lesor'un kalitesine kesinlikle şüphe yok. Sakatlanmasından önceki iki yıl boyunca Avrupa'nın en iyi pivotuydu ve her maçta oyununu geliştiriyor. Biz de çok iyi iş çıkardık, topu iyi paylaştık ve onun katkısının gelecekte çok değerli olacağına inanıyorum.

Siz sadece tribündeki ve genel olarak Avrupa'daki taraftarları gördünüz, ancak Atina'ya gelirseniz basketbol için ne kadar büyük bir tutku olduğunu anlayacaksınız. Bu sezon çok iyi bir iş çıkarmadık, maalesef Barcelona gibi biz de çok fazla sakatlık yaşadık. Taraftarlarımız harika ve takımımıza karşı büyük bir tutku var.

Bütçe konusunda bir sorunumuz yok. Geçen hafta 15.000 sezonluk bilet tükendi. 70-80 bin kişilik bir futbol stadyumunda oynasaydık, orada da biletler tükenirdi. Takımımız bütçe, biletler ve sponsorlar açısından dengede, ayrıca Dimitris Giannakopoulos her zaman takımı destekliyor ve bugün de bizi desteklemek için buradaydı.

Sezon ortasında Hayes-Davis'i kadroya katmak akıllıca bir hamleydi, tabii ki en büyük transferimiz Mathias Lessort oldu. Şu ana kadar play-offlara katılmayı garantilemedik ve şimdi önümüzdeki iki maça odaklanmalıyız.

Haberin Devamı

Son altı maçın beşini kazandık, ritmimizi bulduk ve sezonun en önemli noktasına geldik. Play-offlara kalacağımıza ve Final Four için mücadele edeceğimize inanıyorum.