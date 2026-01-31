Ergin Ataman'dan maç sonu sert açıklama! 'Bazı oyuncularımız utanç verici oynadı'

Haberin Devamı

EuroLeague'in 25. haftasında Panathinaikos, ASVEL'i 78-79 mağlup etti.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde oldu:

"SLOUKAS ÇOK İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"

“Maçı kontrol ediyorduk ve maçın kritik anlarında birkaç sayı farkla öndeydik. Maçın son iki dakikasında utanç verici hatalar yaptık ve onların farkı kapatmasına izin verdik, ama oyunda üstünlüğümüz vardı. Bulunduğumuz bu aşamada maçları kazanmak çok önemli. Kostas Sloukas çok iyi bir performans sergiledi ve galibiyete ulaşmamıza yardımcı oldu.”

"BAZILARI UTANÇ VERİCİ BİR ŞEKİLDE OYNADI"

“Her maç önemlidir. ASVEL kendi sahasında tehlikeli bir takımdır, ama bugün buraya galibiyet almak için kararlı geldik ve savunmamız mükemmeldi. Son iki dakikada hatalar yaptık ve rakibe sayılar kazandırdık; ancak Kendrick Nunn yokken Sloukas sorumluluğu üstlendi, Grant de aynı şekilde. Neyse ki bu seviyede oynayabilen ve yardımcı olabilecek bazı oyuncularımız var, çünkü bazıları utanç verici bir şekilde oynadı ve bu seviyede oynayamazlar, bu yüzden sadece oynayabilecek olanları kullanacağız.”

Haberin Devamı