×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Ergin Ataman'dan maç sonu sert açıklama! 'Bazı oyuncularımız utanç verici oynadı'

Güncelleme Tarihi:

#Euroleague#Panathinaikos#Ergin Ataman
Ergin Atamandan maç sonu sert açıklama Bazı oyuncularımız utanç verici oynadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 10:34

Panathinaikos, EuroLeague'in 25. haftasında deplasmanda ASVEL'i 78-79 mağlup etti. Ergin Ataman maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

EuroLeague'in 25. haftasında Panathinaikos, ASVEL'i 78-79 mağlup etti.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde oldu:

Ergin Atamandan maç sonu sert açıklama Bazı oyuncularımız utanç verici oynadı

"SLOUKAS ÇOK İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"

“Maçı kontrol ediyorduk ve maçın kritik anlarında birkaç sayı farkla öndeydik. Maçın son iki dakikasında utanç verici hatalar yaptık ve onların farkı kapatmasına izin verdik, ama oyunda üstünlüğümüz vardı. Bulunduğumuz bu aşamada maçları kazanmak çok önemli. Kostas Sloukas çok iyi bir performans sergiledi ve galibiyete ulaşmamıza yardımcı oldu.”

Gözden KaçmasınEuroLeaguein yeni lideri Fenerbahçe BekoEuroLeague'in yeni lideri Fenerbahçe Beko!Haberi görüntüle

"BAZILARI UTANÇ VERİCİ BİR ŞEKİLDE OYNADI"

“Her maç önemlidir. ASVEL kendi sahasında tehlikeli bir takımdır, ama bugün buraya galibiyet almak için kararlı geldik ve savunmamız mükemmeldi. Son iki dakikada hatalar yaptık ve rakibe sayılar kazandırdık; ancak Kendrick Nunn yokken Sloukas sorumluluğu üstlendi, Grant de aynı şekilde. Neyse ki bu seviyede oynayabilen ve yardımcı olabilecek bazı oyuncularımız var, çünkü bazıları utanç verici bir şekilde oynadı ve bu seviyede oynayamazlar, bu yüzden sadece oynayabilecek olanları kullanacağız.”

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Euroleague#Panathinaikos#Ergin Ataman

BAKMADAN GEÇME!