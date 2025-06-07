Ergin Ataman'dan Lepeniotis'e çok sert yanıt: Seni bir kez daha uyarmayacağım

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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 1 Haziran’da Olympiakos ile Panathinaikos arasında oynanan final serisinin ikinci maçında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

59 yaşındaki başantrenör yaşanan olaylar nedeniyle kınama ve 5 bin Euro para cezası alırken, Panathinaikos Kulüp Sahibi Dimitris Giannakopulos ise 10 ay tüm spor salonlarına giriş yasağı ve 20 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Olympiakos’un Panathinaikos‘u OAKA’da mağlup ederek seride 2-1 öne geçmesinin ardından Olympiakos Genel Menajeri Nikos Lepeniotis, maç sonu açıklamalarda bulunmuştu.

'GERÇEK ANLAMDA BİR ORMANDI ORASI'

Lepeniotis, 'Ne yazık ki, basketbolu onlarca yıl geriye götürdüğüne inandığımız bir dizi olayı rapor etmek ve kınamak gibi tatsız bir konumdayım. Öncelikle Panathinaikos koçunun, bizim koçumuza karşı gösterdiği saygısızlıktan başlamak istiyorum. Maçın başında, uzun yıllardır gelenek haline gelmiş olmasına rağmen, koçumuzun uzattığı rakip takım amblemini kabul etmeyi reddetti. Her türlü rekabete rağmen tüm koçlar bunu kabul eder. Ve tabii ki, bir kez daha maç sonunda oyundan atıldı — açıkça kaybeden tarafa ilgiyi çekmek için yapılan bir hareketti bu. B

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ugün yaşananlar bizi yıllarca geriye götürdü. Gerçek anlamda bir ormandı orası — ama biz o ormandan canlı, galip ve gururlu şekilde çıktık.'

ATAMAN'DAN SERT YANIT: SENİ BİR KEZ DAHA UYARMAYACAĞIM

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın Lepeniotis'e yanıtı sert oldu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ataman şunları söyledi;

Olympiacos B.C. genel menajerinin maç sonu beni hedef alan ve Olympiacos taraftarını bana karşı kışkırtan demecine cevabım şudur:

5 gün önce sahanızda organize bir şekilde maç boyu ülkeme karşı yapılan ırkçı küfür için bir ozur bile dilemediniz. Dünkü maçtan bir gün önce federasyon binasına kurdurduğunuz spor mahkemesiyle; 30 yıllık kariyerimde yaşamadığım şekilde sorgulandım, suçlandım ve ceza aldım. Üstelik burada sadece uç Olympiacos B.C. avukatının iddialarıyla muhattap oldum. Hiç geri adım atmadım atmam da. Hem ulkeme hem kulubume yaptığınız saygısızlığı maçtan sonra verdiğim roportajla dile getirdim. Benzer bir durumla karşılaşırsam hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm.

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Her ne kadar, spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir curetkar uygulamayla karşı karşıya kalsam da Yunan makamlarına olan saygım nedeniyle orada bulundum. Maçlar kazanılır veya kaybedilir ancak spor ahlakından nasibini almamış sizlerin, taraftarınızın ve sporcularınızın davranışı, Avrupa spor tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

Son olarak, yaptığın açıklamada "Ormandan canlı çıktık." demişsin. Hiç kimse, üzerine basarak tekrar soyluyorun hiç kimse, Avrupa'nın en modern basketbol salonu olan OAKA'ya "Orman" ; takımını desteklemeye gelen ve gurur duyduğum 20 bin Panathinaikos taraftarına da "Hayvan" imasında bulunamaz. Bu konuyla ilgili olarak seni bir kez daha uyarmayacağım.

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