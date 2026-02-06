Ergin Ataman'dan Kendrick Nunn açıklaması! 'Her hafta geri dönmesini bekliyoruz'

Haberin Devamı

Panathinaikos, EuroLeague’in 27. haftasında Partizan'a konuk oldu. Partizan, karşılamayı 78-62 skorla kazandı.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde oldu:

"NUNN OLMADAN HÜCUMDA SORUN YAŞIYORUZ"

"Partizan çok fiziksel ve agresif oynadı. Sahada bu fiziksel oyuna karşılık veremedik. Belki de Real Madrid ile oynadığımız zorlu maçtan gelmemizin etkisi vardı. Sloukas ve Grant gibi her şeyini veren tecrübeli oyuncularımız vardı. Nunn olmadan hücumda sorun yaşıyoruz, bunu biliyoruz. Sloukas ve Grant yorgundu, başka çözümlerimiz yoktu. Çok fazla şut kaçırdık, savunmada enerjimiz yoktu. Partizan kazanmayı hak etti, enerjimiz yoktu ve Partizan’ın fiziksel oyununa cevap veremedik.

Haberin Devamı

"HÜCUMUMUZU DURDURDULAR"

Nunn’un durumu hakkında bir şey bilmiyorum. Her hafta geri dönmesini bekliyoruz.

Çok fazla hata yaptık. Nunn olmadan kilit oyuncularımız Sloukas ve Grant. Partizan çok iyi savunma yaptı. Maçın başında Cedi Osman ve Juancho ile şutlar kaçırdık. Shorts sayı üretti. İkinci bir skorerimiz yoktu çünkü Sloukas ve Grant’e çok sert savunma yaptılar ve hücumumuzu durdurdular.

"KAYBEDEN TEK TAKIM BİZ DEĞİLİZ"

EuroLeague’de bütün takımlar böyle, puan durumuna bakın. 1-2 takım hariç diğer sonuçlara baktığınızda tüm takımlar bu durumda. Hedeflerimiz doğrultusunda devam edeceğiz. Kaybeden tek takım biz değiliz, ilk 8’de olup maçlarını kaybeden takımlar da var.”