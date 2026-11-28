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A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA'nın oyuncu statüsüyle ilgili uygulamalarına yönelik eleştirilerini ırkçılık olarak yorumlayan Fransız spor gazetesi L'Equipe'e yanıt verdi.

Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"FIBA'nın oyuncu statüsü ile ilgili yaptığım eleştiriyi 'ırkçılık' yorumuyla sayfalarına taşıyan ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe adlı yayına cevabımdır. Açıklamam, çocukluğundan bu yana Türkiye'de oynayan, Türk kökenleri olan ve kendini bu ülkeye ait hisseden Tarık Biberovic'in milli takımımızda bu statüyle oynamasına izin verilmemesine dikkat çekmek içindi.

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Benzer şartlarda farklı ülkelerin bu tip statü uygulamalarından yararlandığının altını da bu amaçla çizdim. Sözlerim arasında kullandığım 'siyahi oyuncu', basketbol literatürümüzde sıklıkla kullandığımız bir tabir olup herhangi bir ırkçı yaklaşım içermemektedir.

30 yıllık kariyerim boyunca her milletten, her dilden oyuncularla çalışmış ve hep iyi ilişkiler kurmuş bir antrenör olarak L'Equipe gazetesinin bu bilinçli ithamını reddettiğimi bilmenizi isterim. Hayatım boyunca kendi milletimle gurur duymuş, zaman zaman ırkçılığa maruz kalmış ama tüm milletlere saygıyla yaklaşmış bir antrenör olarak, ırkçılığı kabul etmem ve bu anlama gelebilecek bir yorum yapmam mümkün değildir."