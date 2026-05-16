Ergin Ataman’dan Hapoel başkanının sözlerine sert yanıt: '100 milyon da harcasan benim seviyeme gelemezsin!'

Haberin Devamı

Panathinaikos, Yunanistan Ligi çeyrek final serisindeki ilk maçında Mykonos’u 99-75 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Ergin Ataman galibiyet sonrası takımın durumu ve Hapoel Tel Aviv başkanı Ofer Yannay’ın kendisi hakkındaki sözlerine açıklama yaptı.

"TÜM OYUNCULAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞ DURUMDA"

Euroleague'den elenmenin ardından takımın ruh hali hakkında:

Tüm oyuncular hayal kırıklığına uğramış durumda, tıpkı hepimiz ve taraftarlarımız gibi. Sporun içinde bunlar var. Üç hedefimiz vardı: Kupa, en büyük hedef olan EuroLeague ve lig şampiyonluğu. Olympiakos’a karşı Kupayı kazandık ama Final Four’u beşinci maçta kaybettik. 2-0 öndeyken bunu yaşamak kolay değil. Valencia’ya saygı duymalıyız. Sezonu ikinci sırada bitirdiler ve harika bir yıl geçirdiler. Evlerinde sadece üç maç kaybettiler. İlk iki maçı orada biz kazandık ama sonraki iki maçta çok kötü istatistikler yaptık. Beşinci maçta psikolojik üstünlük onlardaydı ve seriyi kazandılar.

Haberin Devamı

"SLOUKAS’I ÇOK ARADIK"

Kimsenin konuşmadığı başka detaylar da var. Takım kaptanımız ve son üç sezonun en iyi hücum oyuncusu Kostas Sloukas sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Hücumumuz için en etkili oyun kurucuydu. Eğer Valencia’da Montero eksik olsaydı ne olurdu? Her şey çok farklı olurdu. Oyuncularım için bahane üretmek istemiyorum ama Sloukas’ı çok aradık.

"FENERBAHÇE İLE SON ÜÇ SEZONDA TÜM TAKIMLAR ARASINDA EN İYİ REKORU BİZ ELDE ETTİK"

Hakemlerin farklı kriterleri vardı. Üçüncü, dördüncü ve beşinci maçlarda serbest atışlarda büyük fark vardı. En iyi hücum oyuncumuz serbest atışlara çıkmadı. EuroLeague’de başarılı olamadık, sporda böyle şeyler olur. Fenerbahçe ile son üç sezonda tüm takımlar arasında en iyi rekoru biz elde ettik. Bir EuroLeague, iki Kupa ve bir lig şampiyonluğumuz var. Sadece Fenerbahçe bizden daha iyi sonuçlar elde etti.

Yunanistan'da da bizden daha iyi bir takım yok. Yunanistan'ın en başarılı takımıyız. Valencia ile oynadığımız son maçın devre arasında, hücumumuz ve Shorts hakkında bir şey söyledim. 4'e 5 oynadığımızı söyledim. Bu taktiksel bir konuydu. Çünkü Shorts şut atmakta tereddüt ediyordu. Bu yüzden ikinci yarıda Tolioyul'u oyuna sokacağımı söyledim, bu taktiksel bir konuydu. Taraftarlara, gazetecilere ve başkanımıza saygı duyuyorum. Bana yöneltilen eleştirileri kabul ediyorum, ancak rakip başkan veya teknik direktör hakkında kötü konuşmadım.

Haberin Devamı

"KENDİ TAKIMINA, KENDİ KOÇUNA ODAKLAN"

Ergin Ataman, Valencia ile oynanan play-off serisindeki 5. maçının devre arasında oyuncusu TJ Shorts'u "O sahadayken dörde beş hücum ediyoruz." şeklinde eleştirmişti.

Hapoel başkanı Ofer Yannay ise Ataman'ın bu sözlerine "Saygısız ve küstahça… Bu arada koç Ataman, duyduğuma göre oyuncuların bir koçları olmadığını düşünüyorlar." demişti. Ergin Ataman'ın cevabı şu şekilde oldu:

"Hapoel Tel Aviv başkanı bir açıklama yaptı. Bu skandal bir durum. 25 yıldır EuroLeague’deyim ve üç şampiyonluğum var. Şöyle cevap vermek istiyorum: Seni tanımıyorum ama bana saygı göstermiyorsun. Bu profesyonelce değildi. Kendi takımına, kendi koçuna odaklan. Bu senin ilk yılın. Benim hakkımda konuşmaya hiç hakkın yok. Saygı duymayı öğrenmesi gerekiyor. Ayrıca, 75 milyonluk bir bütçe yapacağını duydum. İyi şanslar. 100 milyon da harcasan benim seviyeme gelemezsin, EuroLeague kazanamazsın. Kapa çeneni ve takımınla konuş.”

Haberin Devamı

"GİANNAKOPOULOS BANA OLAN GÜVENİNİN KAYBETTİĞİNDE AYRILIM"

Oyuncularına ne söylediği sorulduğunda ise:

“Sadece dört takım Final Four’a kalacak. Kalitemiz var ama adım adım ilerlememiz gerekiyor. Sezon boyunca oyuncularla zaten konuşuyoruz. Sporun içinde zor anlar var ve bunları aşmayı öğrenmelisiniz. Buraya Sayın Giannakopoulos’un bana duyduğu güvenle geldim ve o güvenini kaybettiğinde ayrılırım.”

"2-0’DAN SERİYİ KAYBETMEK ÇOK AĞIR"

Takımın saha dışındaki olaylardan etkilenip etkilenmediği sorusuna ise:

“Oyuncularım üzgün ve moralsiz. 2-0’dan seriyi kaybetmek çok ağır. Taraftar için de ağır ama en çok 7 aydır çalışan bizim için. Önümüzde hâlâ büyük bir hedef var, sonrasında ne olacağını göreceğiz.”

Haberin Devamı