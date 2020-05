Ergin Ataman’dan gençlere eğitim ve spor ile ilgili mesajlar!

Koronavirüs salgını nedeniyle basketbolun durma noktasına gelmesine değinen Ataman, "Anadolu Efes tarihinin en iyi sezonunu geçiriyordu. Bu bizi çok kötü etkiledi. İlk 10 gün tesisleri kapattık, bu en çok altyapı oyuncularına zarar verdi. A takım oyuncuları bir şekilde antrenmanlarına geliyorlar ama bu en çok altyapı oyuncularını etkiledi. Tesislere de gelemiyorlar, sokağa çıkma yasağı var. Örneğin A takımdan Mustafa Kurtuldum ve Ömercan İlyasoğlu ilk başlarda salona gelip çalışıyorlardı ancak sonrasında sokağa çıkma yasağı gelince, gelemediler" diye konuştu.



"EUROLEAGUE’İN OYNANMA İHTİMALİ YÜKSEK"



Sezonun son durumuyla ilgili konuşan Ataman, "Basketbol Süper Ligi tatil edildi ama EuroLeaguein oynanma ihtimali bayağı yüksek. EuroLeague ile ilgili kararı bekliyoruz. O da iptal olursa, A takım sezonu kapatmış olur" ifadelerini kullandı.



"BİZİM İÇİN OKYANUS KOLEJLERİ BİRLİKTELİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"



Anadolu Efes’in Okyanus Kolejleri ile birlikteliğine değinen Ergin Ataman, "Bizim için çok önemli. Anadolu Efes’in geçmişte çok büyük yıldızları çıkardığı dönemde, Hidayet, Mirsad gibi, ben de altyapı antrenörüydüm. Çok koordineli bir çalışmayla hem okula gidiyorlardı hem de dünya şampiyonlukları kazandılar. Biz de dünya basketboluna oyuncu yetiştirdik. Son 4 yıldır bu birlikteliği Okyanus Koleji ile yapıyoruz. Burslu oyuncularımızın tamamı Okyanus Kolejinde eğitim yapıyorlar. Sürekli konuşuyorum altyapı sorumlularımızla, genel menajer Alper Yılmaz ile. Çok iyi gittiğini söylüyorlar. Bizim için önemli olan altyapı oyuncularımızın antrenmanlarına gelmesi ama eğitimi de eksiksiz almaları gerekiyor. Okyanus Kolejinin kendi kapalı spor salonunda da okul takımı ile çalışıyorsunuz. Umarım bazılarınız iyi üniversitelere girersiniz ve bazılarınız da geçmişte olduğu A takım seviyesine gelirsiniz. Güzel bir birliktelik var şu anda" dedi.



"EĞİTİME VE BASKETBOL OYNAMAYA DEVAM EDİN"



Sporcu gençlere tavsiyelerde bulunan deneyimli başantrenör, "Tavsiyem, oyuncuların eğitime ve basketbol oynamalarına devam etmeleri. Bizim altyapı takımlarımızın okul bazında birçok Avrupa şampiyonluğu var. Bu konuda çok ümitliyim. Okyanus Kolejinin Dünya Şampiyonasında şampiyonluğu almasını bekliyorum. Ben hep şampiyonlukları hedeflerim, Okyanus Kolejinin de bunu hedeflemesi gerek. Eğitim zamanında da bir ara ayarlanıp, haftada üç gün basketbol dersi adı altında 1,5 saatlik bir periyotta oyuncular antrenman da yapabilirler. Nasıl ki bir matematik, coğrafya dersine giriyorlarsa, basketbol antrenmanını okulda da yapabilirler. Akşamüstü de gelip kulüp takımında çalışırlar. Burada hocalarınızın da sizin eğitiminizi aksatmadan tolerans tanıması ve ek derslerle bu açığı kapatmanızı sağlaması gerek. Öğretmenlerinizin de buna destek olması gerekiyor. Geçmişte de bunu yaşadık, bazen sıkıntı oluyor. Ders mi, basketbol antrenmanı mı gibi ikilimde sizin kalmamanız gerekiyor" diye konuştu.



"İDOLÜM AYDIN ÖRS’TÜ"



Antrenörlüğe ilk başladığı dönemde bir idolü olup olmadığına yönelik gelen soruya Ataman, "Bir idolüm yoktu diyebilirim. Ama uzun süreler Anadolu Efeste altyapıda çalıştım, 7 sene. O dönemde de A takım hocamız Aydın Örstü. Benim idolüm Aydın hocaydı. Türk basketbolunda önemli başarıları var. Onun yardımcı olduğu dönemlerde kendime idol olarak onu aldım" açıklamasını yaptı.



"HIZLI HÜCUMU VE YÜKSEK SKORU SEVİYORUM"



Oyun tarzından bahseden tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu: "Basketbol artık sadece kazanmak değil, izleyenlere de keyif vermesi gereken bir spor haline geldi. Ben de oyuncularımı serbest bırakmayı seviyorum. Hızlı hücumu çok seviyorum. İyi savunma yapıp hızlı hücuma çıkmayı, yüksek skorları seviyorum. Hızlı oynanan basketbolu ve kendisini sınırlamayan yetenekleri, kendisine özgüveni olan oyuncularla oynanan basketbol, benim tercih ettiğim bir basketbol."



FİLM VE DİZİ TAVSİYELERİ



"Evde kalan genç sporculara hangi filmleri ve dizileri önerirsiniz" sorusuna Ergin Ataman, "Koç Carter çok güzel bir film. Yıllar önce çekilmiş bir film. Birçok arkadaşımız yeni gelen dizi, The Last Dancei izliyorlardır. Ben de takip ediyorum, gelir gelmez izliyorum. Görüntüler müthiş, Michael Jordanın basketbol görüntüleri. Takım ve oyuncular arasındaki ilişkiler, bunları detaylı ve gerçeklerle anlatıyor. Diğerleri film ama The Last Dance tamamen gerçek bir belgesel. İlk aklıma gelen bu ikisi" yanıtını verdi. Ataman ayrıca The Last Dance’de sıkça görülen üçgen hücumu da açıklarken, "Benim çok kullandığım bir hücum değil. Ben daha çok pick and role seven bir hocayım. O dönemde çok oynuyorlarmış. Michael Jordan bireysel oynadığı için bu sisteme geçilmiş. Hareketlerin sonunda bir üçgen sağlanıyor. Bu şekilde bir oyun tarzı. Bunu şu anda dünyada en çok kullanan San Antonio Spurs" ifadelerini kullandı.



"BASKETBOLDA TÜM DERSLERDEN VAR"



"Basketbolu hangi derslere benzetiyorsunuz" sorusuna cevap veren Ergin Ataman, "Matematik ve geometri geldi benim aklıma. Aslında tüm derslerden var. Basketbol sadece teknik bir olay değil. Topu paylaşmanın çok önemli olduğu bir alan. Ama geometri özellikle biz hocaların taktik boardda çizerken sıkça kullandığımız şeyler. Her oyuncunun bir hareketi vardır, aynı düzeyde hareket etmeleri gerekir. Geometriye benzediğini söyleyebiliriz" dedi.



"SARP’A ÖDEVLERİNDE DAHA ÇOK ANNESİ YARDIM EDİYOR"



Oğlu Sarp ile ilgili konuşan Ergin Ataman, "Sarp ödev yapmayı pek sevmez. Okulda dersleri iyi. 4üncü sınıfta, 10 yaşında. Dersler kadar tenefüsleri anlatıyor. İlk dönemde hepsi pekiyi, takdir aldı. Biraz bol keseden veriyor hocalar da, bizim dönemimizde böyle değildi. Çok ödev verilmesine karşı olduğum için annesi daha çok takip ediyor, ben çok fazla önemsemiyorum. Bazen veli toplantıları oluyor, orada da annesi bana sen git o zaman diyor ama vaktim olmuyor. Çok fazla ödev veren öğretmenleri ben çok uygun görmüyorum. Ben eğitimimi yurt dışında gördüm ve eve gidip ödev yaptığımı hatırlamıyorum" diye konuştu.



EN UNUTAMADIĞI MAÇ GEÇEN SEZONKİ EUROLEAGUE FİNALİ



Okyanus Kolejleri’nin Instagram canlı yayınında öğrenci Ozan Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan Ergin Ataman, Ozan’ın verdiği kelimelerin kendisindeki karşılıklarını söyledi:



Sağlık: Hayat, sahip olduğumuz en önemli şey



Basketbol: Tutku



En sevdiğiniz yemek: Köfte ekmek



En unutamadığınız maç: Geçen sezonki EuroLeague finali



Eğitim: Kültür



Anadolu Efes: Benim yarım



Ergin Ataman: Winner



"BAYRAĞIMIZI İLERİ GÖTÜRECEK GENÇLER OLMANIZI TEMENNİ EDİYORUM"



Son olarak tüm gençlere mesaj gönderen Ergin Ataman, "19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Hepinizin Atatürk İlke ve İnkılapları ile Atatürkün bize emanet ettiği Cumhuriyeti hep ileri götürecek, medeniyet ve bilim için çaba gösterecek ve aynı zamanda sanat, kültür ve spora önem veren gençler olara yetişmenizi istiyorum. Önemli olan önce iyi insan olmak, sonra iyi sporcu olmak, sonra iyi basketbolcu olmak. İyi öğrenci olmak da çok önemli. Çok şanslı insanlarız, çok güzel bir ülkede yaşıyoruz, iyi bir birlikteğimiz var. Bayrağımızı, milletimizi çok seviyoruz. Bunu ileri götürecek gençler olmanızı temenni ediyorum. Bu ülke sizlerin. Sizler ülkenin geleceğisiniz. Etrafta negatif şeyler duysanız da, ben Türkiyenin hep daha ileriye gittiğini düşünüyorum. Hiçbir zaman geri adım atmak yok, hep ileriyi düşüneceğiz. Biz sporcular hep böyleyizdir. Bir maç biter, diğer maça bakarız. Zorlu bir dönem yaşıyoruz, evlerdeyiz, okula gidemiyorsunuz. Televizyonları açtığınız zaman felaket senaryolarına maruz kalıyorsunuz. Hep pozitif ve ümitli olalım. Hepinizin bayramını kutluyorum" diyerek sözlerini noktaladı.