Ergin Ataman'dan galibiyet sonrası sert sözler! 'Drama yaratmayı seviyorsunuz'

Panathinaikos, Yunanistan Kupası’nın çeyrek final maçında PAOK’u 101-71 mağlup etti.

Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos ile çıktığı ilk maçta 16 sayı attı.

Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde oldu:

"İYİ BİR TAKIM SAVUNMASI SERGİLEDİK"

“Maça tam konsantrasyonla başladık, mükemmel bir savunma sergiledik. Hücumda topu paylaştık. Oyuncular takım için oynadılar, topu iyi dolaştırdılar, iyi bir takım savunması sergiledik”.

"MÜKEMMEL BİR KATKI SAĞLADI"

Nigel Hayes-Davis hakkında: “Onun çok tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyordum ve büyük bir takıma geldi. Herkes onun oyun stilini biliyor. Ona sadece 3-4 sistem öğrettik, ama o akıllı bir oyuncu ve bugün mükemmel bir katkı sağladı."

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMANIZ NORMALDİR"

Kolossos maçından bu yana neyin değiştiği hakkında: "Hiçbir şey. Bu spor, bu basketbol. Fenerbahçe'ye son atışta yenildiğinizde hayal kırıklığına uğramanız normaldir. Kolossos çok iyi hücum oynadı ve bizi yendi. Bu olabilir. Normal sezonda birinci sırayı kaybettik. Bu yıl Olympiacos %99 ihtimalle birinci olacak.

Siz gazeteciler her maçtan sonra karışıklık yaratmak için drama yaratmayı seviyorsunuz. Büyük takımların hedefleri sezonun sonunda belli olur. Kolossos maçından sonra hiçbir drama yaratmadık."