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Ergin Ataman'dan Fenerbahçelileri kızdıracak bir hareket! Galatasaraylı taraftarlar alkışladı

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#Galatasaray#Ergin Ataman#Fenerbahçe
Ergin Atamandan Fenerbahçelileri kızdıracak bir hareket Galatasaraylı taraftarlar alkışladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 22:07

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray'ı mağlup ettikleri hazırlık karşılaşmasının ardından Fenerbahçelileri kızdıracak bir hareket yaptı.

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Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, Sinan Erdem’de oynanan hazırlık maçında Galatasaray‘ı 85-56 mağlup etti.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman‘a maç öncesi Galatasaray üyelik numarasının yazılı olduğu forma hediye edildi.

Sarı kırmızılı taraftarlar, eski başantrenörleri Ergin Ataman'a tezahüratlar ve alkışlarla destek verdi. 

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, müsabakanın ardından Galatasaraylı taraftarların olduğu tribünlere dönerek Fenerbahçe göndermesi yaptı. 

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maça gönderme yapan Ergin Ataman, elleriyle 3-1 işareti yaptı.

Ergin Ataman, bu hareketi sonrasında sarı kırmızılı taraftarlardan büyük alkış aldı.

Ergin Atamandan Fenerbahçelileri kızdıracak bir hareket Galatasaraylı taraftarlar alkışladı

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#Galatasaray#Ergin Ataman#Fenerbahçe

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