Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına tepki!

Ergin Atamandan Fenerbahçe taraftarına tepki
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 00:37

EuroLeague'nin 16. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Panathinaikos Başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'yu 81-77 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Ataman'ın sözleri;

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"

"Kötü giden bir Panathinaikos yok. Kötü durumda değiliz. Yolumuza devam ediyoruz. Bu, önemli bir galibiyet. EuroLeague, çok zor bir maraton. Herkes herkesi her yerde yenebiliyor." 

 

TEZAHÜRATLARA SİTEM

"Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 88 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı."

"GEREKEN CEVABI VERDİK"

"Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik.

Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm."

#Euroleague#Ergin Ataman#Fenerbahçe Beko

