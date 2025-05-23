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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Beko itirafı!

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Ergin Ataman
Ergin Atamandan Fenerbahçe Beko itirafı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 20:14

Panathinaikos AKTOR Antrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'e veda ettikleri Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından konuştu.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Beko'ya yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum çünkü bu gece kazanmayı bizden daha fazla hakkettiler. Özellikle defansta çözüm bulamadık. Şanslarımızı iyi kullanamadık." ifadelerini kullandı.

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Tecrübeli başantrenör, hücumda istedikleri gibi mücadele edemediklerini anlatarak, "Forvetlerimizden yeterince sayı bulamadık. Fenerbahçe iyi defans yaptı. Doğru pasları bulamadık. Defansta hatalar yaptık. Fenerbahçe, bizden daha agresif oynadı. Bizim skor üretmemizi engellediler." diye konuştu.

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Ergin Ataman

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