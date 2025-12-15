Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Beko açıklaması! 'Zor bir maç olacak'

Haberin Devamı

Panathinaikos, EuroLeague'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.

Başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçının öncesinde şu açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe Beko iyi bir formda, son altı EuroLeague maçlarını kazandılar, bu yüzden kesinlikle zor bir maç olacak. Ancak bizim tarafımızdan bakıldığında, tekrar kazanmaya başlamamız gerekiyor çünkü dört maçlık bir galibiyet serisinden sonra iki mağlubiyet aldık. Kesinlikle zor bir oyun olacak ve bunun için savaşmaya hazırız.

Bana göre bu maçı kazanmanın anahtarı hücum. Fenerbahçe Beko, ağırlıklı olarak savunmaya odaklanıyor, bu yüzden hatasız hücum etmeli ve tabii ki şutlarda verimli olmalıyız.

Cedi Osman oynayabilecek. Dün antrenmana çıktı, bugün de çıkacak ve herhangi bir sorun yaşamazsa yarın oynayacak.”

