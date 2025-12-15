×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Beko açıklaması! 'Zor bir maç olacak'

Güncelleme Tarihi:

#Panathinaikos#Ergin Ataman#Fenerbahçe Beko
Ergin Atamandan Fenerbahçe Beko açıklaması Zor bir maç olacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 14:23

EuroLeague'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak olan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Panathinaikos, EuroLeague'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.

Başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçının öncesinde şu açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe Beko iyi bir formda, son altı EuroLeague maçlarını kazandılar, bu yüzden kesinlikle zor bir maç olacak. Ancak bizim tarafımızdan bakıldığında, tekrar kazanmaya başlamamız gerekiyor çünkü dört maçlık bir galibiyet serisinden sonra iki mağlubiyet aldık. Kesinlikle zor bir oyun olacak ve bunun için savaşmaya hazırız.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Bekonun konuğu PanathinaikosFenerbahçe Beko'nun konuğu Panathinaikos!Haberi görüntüle

Bana göre bu maçı kazanmanın anahtarı hücum. Fenerbahçe Beko, ağırlıklı olarak savunmaya odaklanıyor, bu yüzden hatasız hücum etmeli ve tabii ki şutlarda verimli olmalıyız.

Cedi Osman oynayabilecek. Dün antrenmana çıktı, bugün de çıkacak ve herhangi bir sorun yaşamazsa yarın oynayacak.”

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Panathinaikos#Ergin Ataman#Fenerbahçe Beko

BAKMADAN GEÇME!