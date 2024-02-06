Ergin Ataman'dan federasyona isyan: Çift maç haftasından geliyoruz, 17:00'de maç oynuyoruz

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Yunanistan Ligi’nde alınan Aris mağlubiyetinin ardından Panathinaikos’ta koç Ergin Ataman maç saatine isyan etti.

Ataman’ın basın toplantısındaki sözleri şu şekilde:

"Basın mensuplarına soruyorum. Avrupa’daki herhangi bir ligde, herhangi bir maç Pazartesi saat 5’te oynanabilir mi? Bu korkunç. Euroleague’de çift maç haftasından geliyoruz ve saat 17:00'de maç oynuyoruz. Bu durumu nasıl yöneteceğiz, oyuncularım maça nasıl odaklanacaklar? Basketbola 25-30 milyon euro yatırım yapıyorsunuz, sonra pazartesi saat 5’te maç oynamak zorunda kalıyorsunuz. Ev sahibi avantajını kullanamıyorsunuz, maça hazırlanmak için vaktiniz de yok. Yani, her şey felaketti. Oyuncularım felaket oynadılar, benim adıma koçluk yapmak felaketti, hakemler felaketti. Ve sonunda maçı da kaybettik."