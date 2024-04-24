Ergin Ataman'dan büyük iddia: Görevi bırakırım

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THY EuroLeague play-off serisi ilk maçında Maccabi Tel Aviv'e 91-87 yenilen Panathinaikos'ta Başantrenör Ergin Ataman sert açıklamalar yaptı.

Maccabi Tel Aviv'e karşı iç sahada kaybetmelerine rağmen seriyi kazanacaklarını ve Final-Four'a kalacaklarını kaydeden Ataman, şu ifadeleri kullandı.

"1-0 geride olmamız önemli değil. Size söz veriyorum, Final-Four'a gideceğiz. Final-Four'a gidemezsek gelecek sezon Panathinaikos'ta olmayacağım."

Panathinaikos'un Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı play-off serisinin maç takvimi şu şekilde;

25 Nisan Perşembe: Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv

30 Nisan Salı: Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos

2 Mayıs Perşembe: Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos (Gerekirse)

8 Mayıs Çarşamba: Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv (Gerekirse)