×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet Instagram Hürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ergin Ataman'dan büyük iddia: Görevi bırakırım

Güncelleme Tarihi:

#Ergin Ataman#Panathinaikos#Basketbol
Ergin Atamandan büyük iddia: Görevi bırakırım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 02:17

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague play-off turu ilk maçında Maccabi Tel Aviv'e 91-87 yenilmelerinin ardından beklenmedik bir çıkış yaptı.

Haberin Devamı

THY EuroLeague play-off serisi ilk maçında Maccabi Tel Aviv'e 91-87 yenilen Panathinaikos'ta Başantrenör Ergin Ataman sert açıklamalar yaptı.

Maccabi Tel Aviv'e karşı iç sahada kaybetmelerine rağmen seriyi kazanacaklarını ve Final-Four'a kalacaklarını kaydeden Ataman, şu ifadeleri kullandı.

"1-0 geride olmamız önemli değil. Size söz veriyorum, Final-Four'a gideceğiz. Final-Four'a gidemezsek gelecek sezon Panathinaikos'ta olmayacağım."

Panathinaikos'un Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı play-off serisinin maç takvimi şu şekilde;

25 Nisan Perşembe: Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv
30 Nisan Salı: Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos
2 Mayıs Perşembe: Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos (Gerekirse)
8 Mayıs Çarşamba: Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv (Gerekirse)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ergin Ataman#Panathinaikos#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!