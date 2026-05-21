Ergin Ataman’dan ayrılık iddialarına yanıt!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 16:02

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.

EuroLeague play-off'ta Valencia Basket'e yenilerek kendi evinde düzenlenecek olan Final Four'a çıkamayan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrılmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

"BASINDA YAZILANLARIN HEPSİ HİKAYE"

Ergin Ataman, hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi. TRT Spor'a konuşan Ataman şunları söyledi, “Final Four'a kalamadığımız için çok üzgünüm. Yeni hedef Yunan Ligi şampiyonluğu. Basında yazılanların hepsi hikaye ve bizim bütünlüğümüzü bozmaya yönelik algı çalışması. Her şey normal.” dedi.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından Ergin Ataman'la olan bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı, "Bu anları unutup insanları ve yaşananları değersizleştirecek noktaya gelen herkes, takımımızı sevdiğini söylemeye layık değildir... Daha fazlasını biraz sonra yazarım, çünkü bizim de işlerimiz var."

