Ergin Ataman, Euro 2024'teki 'tehlikeye' dikkat çekti! Arda Güler ve Cristiano Ronaldo sözleri

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A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman; Milli Takım, Yunan ekibindeki son durum ve Euro 2024 üzerine değerlendirmeler yaptı.

TRT Spor'a konuşan Ergin Ataman, Milli Takım'da devşirme oyuncu ihtimali, Panathinaikos'un transfer gündemi ve Euro 2024'teki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

"MADALYA ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde edebileceğini kaydeden Ataman, "Esas güçlü kadromuzla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayamıyoruz. 5 oyuncumuz NBA'de şu an. Onlar da çok istekli şu anda. Onlarla birlikte 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tam kadro şekilde madalya kazanmak istiyoruz. Bütün şampiyonluklar bir yana, milli takım bir yana. NBA'deki çocuklarımız 2025 Avrupa Şampiyonası'na gelirlerse ciddi bir kadromuz var. Şu da bir gerçek İzlanda'yı zor yendik. Ben boş konuşmam, A Milli Takım'da göreve devam etmemin iki sebebi var. Ben milli formaya aşık bir insanım. Ben keyif alarak yapıyorum. İkincisi, bütün oyuncularımızı buraya getirebilirsek madalya kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

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"EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU KOLAY DEĞİL"

EuroLeague şampiyonluğunu değerlendiren Ataman, "Panathinaikos'ta yaptıklarımız kolay bir olay değil. Gidersin Barcelona'ya final oynatırsın... Panathinaikos geçen sezonu 17. sırada tamamladı. Panathinaikos'un 6 tane EuroLeague şampiyonluğu vardı ama bu sezonun tarihi olduğunu söylüyor Yunan kamuoyu" şeklinde konuştu

"BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in kendisini tebrik ettiğini söyleyen Ergin Ataman, "EuroLeague şampiyonluğundan iki gün sonra Yunanistan Başbakanı Miçotakis beni arayıp tebrik etti. 'Senin burada yarattığın hava, Türk-Yunan halklarının kardeşliğine çok büyük bir katkı verdi' dedi bana. Bu benim için çok büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.

"SANA İNANDIĞIM İÇİN BURADAYIM"

Sloukas transferi ve arasındaki ilişkiye dair konuşan Ergin Ataman, "Kostas Sloukas sezon başında çok önemli bir karar aldı. Olympiakos'tan ayrılıp Panathinaikos'a geldi. Bunu yaparken de bana hep 'Sana inandığım için buradayım' diyordu. Geçmişte hep rakip olduk onunla. Çok duygusal bir oyuncu. Sezon başında işler sıkıntıya girdiğinde 'Olmuyor' dediğimde, 'Koç, beni sen buraya getirdin. Birlikte başaracağız' dedi. Her maçtan sonra 'Profesörü dinleyin bizi şampiyon yapacak' diyordu. Ben de ona karşı çok saygı duyuyorum. Hep çok iyi bir oyuncuydu ama ona o özgürlüğü de verdim ben. Şampiyonluklar 10 tane yıldızla olmuyor, soyunma odasındaki sevgiyle oluyor. İki defa ipten döndük, Maccabi'de algı yapıp tribüne taraftar aldılar. Yunanistan Ligi'nde Olympiakos'a karşı 2-0 geri düştük." açıklamasını yaptı.

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"KENDRİCK NUNN, TÜRKİYE İÇİN OYNAR MI"

"Kendrick Nunn, Türkiye için oynar mı" sorusunu yanıtlayan Ergin Ataman, "Herhangi bir temasımız olmadı. Şöyle düşünüyor herhalde kamuoyu 'Nunn, EuroLeague'in en iyi hücum oyuncusu. Ergin Hoca'nın oyuncusu, acaba Türk Milli Takımı'nda onu oynatır mı?'. Bu beni aşan bir konu. Bir de tabii başka alternatifler de olabilir, bu oyuncunun illa Türkiye'de oynaması gerekmiyor." dedi.

Türk kulüplerine çağrıda bulunan Ataman, "Yatırım yapmayan büyük kulüplerimiz var, benim de taraftarı olduğum. Onlara da hep söylüyorum; yatırım yapacaksın, karşılığında gelir olarak gelecek. Yatırım yapmazsan sponsor gelmez, seyirci gelmez" ifadelerini kullandı.

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JOHNATHAN MOTLEY

Fenerbahçe Bekolu Motley'nin transferine dair soruya Ergin Ataman, "Johnathan Motley ile ilgilenmiyoruz. Listemizde yok. Türkiye basınında haberleri bazen ben de okuyorum. Çok önemli bir transferimiz olabilir. İsmi bende kalsın" cevabını verdi.

RONALDO VE ARDA GÜLER SÖZLERİ

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 performansına da değinen Başantrenör Ergin Ataman, sabırlı olunması gerektiğini söyleyerek sosyal medya tehlikesine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Futbol Takımımıza güveniyorum. Pozitif düşünelim. Çok genç bir kadromuz var. Sosyal medya çok tehlikeli, çocuklar okuyor her şeyi. Başaramazsak eleştiririz. Portekiz'e kaybettik ama Ronaldo gibi bir oyuncuları var. Bizim bir Cristiano Ronaldo'muz var mı? Yok. Arda Güler daha yeni, inşallah önümüzdeki yıllarda yapacak."