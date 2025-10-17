×
Ergin Ataman'dan Anadolu Efes itirafı: 'Herkes için zor!'

Güncelleme Tarihi:

#Panathinaikos#Anadolu Efes#Ergin Ataman
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 23:20

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

EuroLeague'de Anadolu Efes'i 81-95 mağlup eden Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Atman, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi. 

İşte Ataman'ın açıklamaları;

"CEDİ KARİYER MAÇI OYNADI"

“Bugün öncelikle Sloukas‘ı tebrik etmek istiyorum çünkü harika bir maç oynadı. 12 asist yaptı, takımı muazzam organize etti. Cedi de muhtemelen kariyer maçını oynadı. Aslında bizim için hücumda ilginç bir maç oldu, Nunn’ı kullanamadık çünkü erken faul problemine girdi. İkinci yarıda ise son çeyreğe kadar onu kullanmaya ihtiyaç duymadık."

"EFES'İ YENMEK HER TAKIM İÇİN ZOR"

"Bugün çok akıllı hücum ettik. Topu paylaştık, son çeyrekte kontrolü elimizde tuttuk. Boyalı alanda Ömer ve Holmes ile sayılar bulduk, Sloukas bu noktada pasörlüğüyle harika bir iş çıkardı. Günün sonunda çok önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Efes çok güçlü bir takım. Açıkçası Efes‘i bu sahada yenmenin her takım için çok zor olacağını düşünüyorum."

