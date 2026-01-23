Ergin Ataman'a İsrail'de saygısızlık! Bayrak açıp, küfür ettiler

Haberin Devamı

Euroleague'de Panathinaikos, Tel Aviv’de oynanan maçta Maccabi’ye 75-71 mağlup olurken karşılaşmada yaşananlar sahadaki mücadelenin önüne geçti.

İSRAİL BAYRAĞI AÇIP HAREKET ETTİLER!

Menora Mivtachim Salonu’nun önünde Panathinaikos kafilesini bekleyen 300 kadar taraftar, özellikle yeşil beyazlıların koçu Ergin Ataman aleyhinde hakaret içeren tezahürat yaptı. Grup bir süre takımın salona girmesine engel olurken Ataman ve takımı ancak polis koridorunda giriş yapabildi. Ataman sahaya çıktığı sırada çok sayıda İsrail Bayrağı açılırken Türk çalıştırıcıya yönelik hakaretler müsabaka sırasında da devam etti.

PLAY-OFF'TA TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Ataman ve Maccabi arasındaki gerginlik iki takım arasında geçen sezonki play-off serisi sırasında artmıştı. Deneyimli çalıştırıcı seri sırasında İsrailli yetkililer tarafından tehdit edildiğini öne sürmüş, yine seri boyunca bazı kararların siyasi alt yapılı olduğunu ima etmişti.

ATAMAN MAÇA İTİRAZ ETTİ

Maccabi taraftarlarının tavrına tepki gösteren Ataman “Biz burada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Maçtan önce soyunma odasının önünde beni bekleyip küfür ediyorlar. Maçta 10 bin kişi bana küfrediyor. Bu basketbol değil. Hakemler, yetkililer de işini yapmıyor. Bundan sonra EuroLeague ile NBA’i kıyaslamayı bırakıyorum” dedi. Öte yandan bitime 3 dakika kala salonda küfürler başlayınca Ergin Ataman hakemlerden duruma müdahale etmelerini istedi ve sayı cetvelini imzalayarak maça itiraz etti.

PANATHINAIKOS BAŞKANI GIANNAKOPOULOS'DAN AÇIKLAMA

Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, tepki çeken olay sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Ne zaman kulüp sahipleri, antrenörler ve oyuncular konuşsa para cezası alıyoruz… Peki bize ve ailelerimize küfür eden taraftarlarına karşı hiçbir şey yapmayan kulüpler ne zaman cezalandırılacak?”