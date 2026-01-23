×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Ergin Ataman'a İsrail'de saygısızlık! Bayrak açıp, küfür ettiler

Güncelleme Tarihi:

#Panathinaikos#Euroleague#Ataman
Ergin Atamana İsrailde saygısızlık Bayrak açıp, küfür ettiler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 07:00

Maccabi-Panathinaikos maçı öncesinde ev sahibi taraftarlar rakip kafilenin önünü kesti. Salonun dışında ve içinde Ergin Ataman’a küfürlü tezahüratlar yapıldı.

Haberin Devamı

Euroleague'de Panathinaikos, Tel Aviv’de oynanan maçta Maccabi’ye 75-71 mağlup olurken karşılaşmada yaşananlar sahadaki mücadelenin önüne geçti.

Gözden KaçmasınAnadolu Efes, İstanbula Olympiakosa kaybettiAnadolu Efes, İstanbul'a Olympiakos'a kaybetti!Haberi görüntüle

İSRAİL BAYRAĞI AÇIP HAREKET ETTİLER!

Menora Mivtachim Salonu’nun önünde Panathinaikos kafilesini bekleyen 300 kadar taraftar, özellikle yeşil beyazlıların koçu Ergin Ataman aleyhinde hakaret içeren tezahürat yaptı. Grup bir süre takımın salona girmesine engel olurken Ataman ve takımı ancak polis koridorunda giriş yapabildi. Ataman sahaya çıktığı sırada çok sayıda İsrail Bayrağı açılırken Türk çalıştırıcıya yönelik hakaretler müsabaka sırasında da devam etti.

PLAY-OFF'TA TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Ataman ve Maccabi arasındaki gerginlik iki takım arasında geçen sezonki play-off serisi sırasında artmıştı. Deneyimli çalıştırıcı seri sırasında İsrailli yetkililer tarafından tehdit edildiğini öne sürmüş, yine seri boyunca bazı kararların siyasi alt yapılı olduğunu ima etmişti.

Haberin Devamı
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 

Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

ATAMAN MAÇA İTİRAZ ETTİ

Maccabi taraftarlarının tavrına tepki gösteren Ataman “Biz burada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Maçtan önce soyunma odasının önünde beni bekleyip küfür ediyorlar. Maçta 10 bin kişi bana küfrediyor. Bu basketbol değil. Hakemler, yetkililer de işini yapmıyor. Bundan sonra EuroLeague ile NBA’i kıyaslamayı bırakıyorum” dedi. Öte yandan bitime 3 dakika kala salonda küfürler başlayınca Ergin Ataman hakemlerden duruma müdahale etmelerini istedi ve sayı cetvelini imzalayarak maça itiraz etti.

PANATHINAIKOS BAŞKANI GIANNAKOPOULOS'DAN AÇIKLAMA

Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, tepki çeken olay sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Ne zaman kulüp sahipleri, antrenörler ve oyuncular konuşsa para cezası alıyoruz… Peki bize ve ailelerimize küfür eden taraftarlarına karşı hiçbir şey yapmayan kulüpler ne zaman cezalandırılacak?”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Panathinaikos#Euroleague#Ataman

BAKMADAN GEÇME!