×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, transfer bombasını patlattı! Ömer Faruk Yurtseven imzaladı...

Güncelleme Tarihi:

#Euroleague#Ömer Faruk Yurtseven#Ergin Ataman
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, transfer bombasını patlattı Ömer Faruk Yurtseven imzaladı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 11:50

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, serbest oyuncu statüsünde bulunan Ömer Faruk Yurtseven’i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, son olarak NBA’de Utah Jazz forması giyen ve serbest oyuncu statüsünde bulunan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos’a imzayı atan Yurtseven, kulübe yaptığı açıklamada, heyecanlı olduğunu ve bu taraftar için oynayacağı için sabırsızlandığını söyledi.

26 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Utah Jazz formasıyla toplam 48 maçta forma giyerken, 4.6 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları ile oynadı.

Gözden KaçmasınErgin Ataman, NBA iddialarına son noktayı koydu Artık herhangi bir hayalim yok...Ergin Ataman, NBA iddialarına son noktayı koydu! "Artık herhangi bir hayalim yok..."Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Euroleague#Ömer Faruk Yurtseven#Ergin Ataman

BAKMADAN GEÇME!