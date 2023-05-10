Ergin Ataman yeni takımını açıkladı: Yüzde 90 gideceğim

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NTV’de Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk olan Ataman, “İlk kez bir Yunan takımında, üstelik de Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birisinde çalışacak olmak bana büyük heyecan veriyor. Belki de bu heyecana ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.

Panathinaikos transferinin kesinleşmesi için sezon sonunu beklediğini ifade eden Ataman, “Panathinaikos’un başkanıyla ilk görüşmemizde prensipte bir çok konuda anlaştık. Ancak şu anda Anadolu Efes’in hocasıyım ve ligde mücadele devam ediyor. Mücadele bittikten sonra yeniden başkanımızla da oturacağız ama büyük ihtimalle yüzde 90 bu misyonu üstleneceğim gibi geliyor bana” diye konuştu.