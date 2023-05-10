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Ergin Ataman yeni takımını açıkladı: Yüzde 90 gideceğim

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#Transfer#Ergin Ataman#Anadolu Efes
Ergin Ataman yeni takımını açıkladı: Yüzde 90 gideceğim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 01:28

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, gelecek sezon için Yunanistan’ın Olympiakos takımı ile anlaştığını ilk kez doğruladı.

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NTV’de Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk olan Ataman, “İlk kez bir Yunan takımında, üstelik de Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birisinde çalışacak olmak bana büyük heyecan veriyor. Belki de bu heyecana ihtiyacım var” ifadelerini kullandı. 

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Panathinaikos transferinin kesinleşmesi için sezon sonunu beklediğini ifade eden Ataman, “Panathinaikos’un başkanıyla ilk görüşmemizde prensipte bir çok konuda anlaştık. Ancak şu anda Anadolu Efes’in hocasıyım ve ligde mücadele devam ediyor. Mücadele bittikten sonra yeniden başkanımızla da oturacağız ama büyük ihtimalle yüzde 90 bu misyonu üstleneceğim gibi geliyor bana” diye konuştu.

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#Transfer#Ergin Ataman#Anadolu Efes

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