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Ergin Ataman: 'Türk halkına armağan olsun'

#Anadolu Efes#Ergin Ataman#Euroleague
Ergin Ataman: Türk halkına armağan olsun

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.

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Euroleague'de Real Madrid'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maç sonunda konuştu.

İşte Ergin Ataman'ın sözleri;

Bu takımla gurur duyuyorum. Bu şampiyonluk Türkiye'de kanını canını feda eden tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz.. Şampiyon olacağız dedik. Şampiyon olduk. İşte Türk adamı budur!

İMKAN VERMEK İSTEMEDİM

Taraftar maçtan sonra üç üç dedi. Seneye üçüncüyü istiyorlar. İkinci yarı çok iyiydik. Onlar yoruldular. Son pozisyonda belki mola kullanabilirdim. Onlara bir savunma stratejisi verme imkanı vermek istemedim. Bu saatten sonra söylenecek bir şey yok.

BASKETBOL TARİHİNE GEÇTİK

Aşırı baskı, aşırı stres vardı. İkinci yarıda iyi savunma yaptık. Avrupa basketbol tarihine geçtik. Ne kadar tecrübeniz olursa olsun, ne kadar üçüncü finalimiz olursa olsun bu baskı, ortam, seyirci, baskı oluşturmuş. Akışkan tempoya geçtik, o zaman işi kurtardık

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#Anadolu Efes#Ergin Ataman#Euroleague

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