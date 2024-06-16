Ergin Ataman tüm Avrupa’ya antrenörlük dersi verdi

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Komşuda bir kez daha günün adamı olan Ergin Ataman için Sport 24, “Son yıllarda kum torbasına dönüşen Panathinaikos’u Avrupa’nın ve Yunanistan’ın en büyüğü yaparak tüm Avrupa’ya bir antrenör nasıl olmalı dersini verdi” dedi.

Panathinaikos’u 13 yıl aradan sonra Euroleague’de şampiyonluğa taşıyan koç Ergin Ataman, takımını Yunanistan Ligi’nde de mutlu sona ulaştırarak, bir kez daha ülkede günün adamı oldu. Final serisinin 5. ve son maçında Olympiakos’u 87-82 yenen yeşil beyazlı takım, büyük zaferini binlerce taraftarıyla kutlarken, Yunan medyası Ataman’a övgüler yağdırdı:

Sport 24: Ataman, Euroleague’de son yıllarda adeta boks torbasına dönüşen Panathinaikos’u önce Avrupa’nın sonra Yunanistan’ın en büyüğü yaptı. Ataman tüm Avrupa’ya antrenör nasıl olur dersi verdi.

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Live Sport: Ataman’lı Panathinaikos, Obradovic’li dönemi aratmıyor.

Elefteros Tipos: Yeşil beyaz imparator. · Sport Day: Şampiyonuz!

SLOUKAS: BAŞARIMI ONA BORÇLUYUM

Şampiyonluğu getiren maçta 29 sayı atan Kostas Sloukas, başarısını Ataman’a borçlu olduğunu söyledi. Sloukas, “Bana en iyi basketbol oynatan koç Ataman” dedi. Ataman ise oyuncularına teşekkür edip, “Biz sihirli bir takımız” ifadesini kullandı.