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Ergin Ataman tüm Avrupa’ya antrenörlük dersi verdi

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#Ergin Ataman#Panathinaikos#Basketbol
Ergin Ataman tüm Avrupa’ya antrenörlük dersi verdi
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 07:00

Ergin Ataman, Panathinaikos’u Euroleague’in ardından Yunanistan şampiyonu yaparak tarihe adını yazdırdı.

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Komşuda bir kez daha günün adamı olan Ergin Ataman için Sport 24, “Son yıllarda kum torbasına dönüşen Panathinaikos’u Avrupa’nın ve Yunanistan’ın en büyüğü yaparak tüm Avrupa’ya bir antrenör nasıl olmalı dersini verdi” dedi.

Panathinaikos’u 13 yıl aradan sonra Euroleague’de şampiyonluğa taşıyan koç Ergin Ataman, takımını Yunanistan Ligi’nde de mutlu sona ulaştırarak, bir kez daha ülkede günün adamı oldu. Final serisinin 5. ve son maçında Olympiakos’u 87-82 yenen yeşil beyazlı takım, büyük zaferini binlerce taraftarıyla kutlarken, Yunan medyası Ataman’a övgüler yağdırdı:

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Sport 24: Ataman, Euroleague’de son yıllarda adeta boks torbasına dönüşen Panathinaikos’u önce Avrupa’nın sonra Yunanistan’ın en büyüğü yaptı. Ataman tüm Avrupa’ya antrenör nasıl olur dersi verdi. 

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SLOUKAS: BAŞARIMI ONA BORÇLUYUM 

Şampiyonluğu getiren maçta 29 sayı atan Kostas Sloukas, başarısını Ataman’a borçlu olduğunu söyledi. Sloukas, “Bana en iyi basketbol oynatan koç Ataman” dedi. Ataman ise oyuncularına teşekkür edip, “Biz sihirli bir takımız” ifadesini kullandı.

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#Ergin Ataman#Panathinaikos#Basketbol

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