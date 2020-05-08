Ergin Ataman: 'THY Euroleague'de 8'li final oynanırsa...'

Uğur Yapıcı / Spor Arena



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kulübünün sponsorluk anlaşmasında video-konferans yöntemiyle basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Genel Menajer Alper Yılmaz ve kaptan Doğuş Balbay'ın da katıldığı dijital platformda düzenlenen basın toplantısında Ataman, kalan maçların oynanması ve Euroleague CEO’su Bertomeu‘nun "Euroleague'de 8'li final oynatabiliriz" sözleri üzerine açıklamalarda bulundu.



Liglerin oynanmasından kolayca vazgeçilmemesi gerektiğini belirten Ataman, ‘Anadolu Efes başantrenörü olarak liglerden kolay vazgeçilmesinden yana değilim. Bir plan proje düzenlenip futbolda yapıldığı gibi bir başlangıç yapılabilir. Her şekilde sahada kazanarak bitirmek istiyoruz Türkiye'de de şampiyonluğun en büyük adayı olarak ligler oynanamaz şampiyonluk unvanı bize verilsin diye talebimiz olmadı. Bence bu yılın şampiyonu her yerde sağlık çalışanlarıdır ancak biz de oynayarak şampiyon olmak istiyoruz. Ayrıca Euroleague'deki gidişatı da pozitif görüyorum, Sırbistan, Litvanya ve Almanya Köln'de önceden planlanan şekilde sonlandırılabileceğini düşünüyorum. Biz 24 Mayıs'ı bekliyor ve hazırlıklarımıza devam ediyoruz.’ şeklinde konuştu.

“8’li final oynanırsa avantajımızı kaybedeceğiz ama şampiyonluğa ulaşmaya çalışacağız’



Başarılı çalıştırıcı, Euroleague CEO’su Bertomeu’nun "Euroleague'de 8'li final oynatabiliriz" yorumuyla ilgili ise, ‘ciddi bir avantajımız vardı 8'li final oynanırsa bunu kaybedeceğiz final - four bize bir saha avantajı verecekti ancak kendimize güveniyoruz. Şu ana kadarki en istikrarlı takım biz olduk, 8'li finalde rakibimiz kim olursa olsun o yoldan şampiyonluğa ulaşmaya çalışacağız.’ ifadelerini kullandı.