Ergin Ataman, tezahüratlar sonrası çılgına döndü: 'Hiç kimse benim ülkemle böyle konuşamaz!'

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Yunanistan Ligi play-off yarı final ikinci maçında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Olympiakos'un konuğu oldu.

Eirinis KLai Philias Arena'da oynanan müsabakayı Olympiakos, 91-83 kazandı ve seriyi 1-1'e getirdi.

OYUNDAN ATILDI

Karşılaşmanın ardından Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olimpiakos taraftarlarının Türkiye'ye dair küfürlü tezahüratlarına dair ateş püskürdü.

Tecrübeli başantrenör, Olimpiakos derbisinde hakemlerle ve taraftarlarla tartıştı. Bunun ardından Olympiakos taraftarlarının Türkiye'ye dair küfürlü tezahüratı sonrası Ataman, ikinci teknik faulden oyundan atıldı.

"HİÇ KİMSE TÜRKİYE'YE KÜFÜR EDEMEZ"

Ergin Ataman şu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Hiç kimse benim ülkeme küfür edemez.. Hiç kimse diyemez! Bana diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama hiç kimse Türkiye'ye küfür edemez.. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım"

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