Ergin Ataman: 'Tarihi bir galibiyete imza attık'

Sırbistan'ı deplasmanda 82-78 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman ve kaptan Cedi Osman açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla oyuncularını tebrik eden deneyimli çalıştırıcı, "Eğer yanılmıyorsam Sırbistan karşısında deplasmanda ilk kez kazandık. Bu, çok önemli. Sırbistan, önemli oyuncularından yoksun olabilir ama onlara saygı duyuyoruz. Tarihi bir galibiyete imza attık." dedi.

Üçüncü periyodun son dakikasına kadar maçı kontrol ettiklerini aktaran Ergin Ataman, "Topu iyi paylaştık ve çok iyi oynadık. Bundan sonra Sırbistan çok agresif savunma yapmaya başladı. Biz de top kayıpları yaptık. Bir türlü düzen içine giremedik. Ercan ile sayı üretmeye çalıştık ama top kaybı yaptık. Böyle olunca Sırbistan, Dobric'in atışları ve Markovic'in skorer oyunuyla geri geldi. Aslında çok net kazanmamız gereken bir maçı son 1 dakika 30 saniye kala riske ettik. Tarihi bir galibiyet. Grupta 3'te 3 yaptık. Bu galibiyetin anlam kazanması için İstanbul'da da mutlaka kazanmamız gerek. O maç da yine sert geçecektir." diye konuştu.

- Cedi Osman: "Çok iyi bir iş çıkardık"

A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, çok önemli ve anlamlı bir galibiyete imza attıklarını dile getirdi.

Cedi Osman, karşılaşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede "Bugün çok iyi bir iş çıkardık. Maçı başından itibaren kontrol ettik. İkinci yarıda Sırbistan'ın agresifliği karşısında biraz zorlandık ancak bunun üstesinden geldik. Çok önemli ve anlamlı bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.