Ergin Ataman: 'Şampiyonaya hazırız!'

Ay-yıldızlı ekipte başantrenör Ataman ile kaptan Cedi Osman, Arena Riga'da oynanacak müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

EuroBasket 2025'e çok zor bir maçla başlayacaklarını belirten Ergin Ataman, "Letonya ev sahibi takım. Uzun yıllardır bir arada oynayan çok iyi bir kadroya sahip. Biz de bu turnuvaya çok tecrübeli ve güçlü bir kadroyla geldik. Hazırlık sürecini çok iyi geçirdik. Şampiyonaya hazırız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Oyuncularımın iyi bir iş çıkaracağına inanıyorum. Grubu ilk 3 içinde bitirmek bizim için önemli. İlk hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

Letonya ile 3 yıl önce aynı salonda oynadıkları karşılaşmada sahadan farklı bir skorla mağlup olduklarının hatırlatılması üzerine 59 yaşındaki başantrenör, "Benim anlayışıma göre her maç farklıdır. Üç yıl önceki maçı hatırlamak istemiyorum. Şu an yeni bir kadroya sahibiz. Tecrübeli oyuncularımız var. Hazırız ve motiveyiz. Letonya'ya da saygı duyuyoruz. Çok iyi bir takım. Farklı bir oyun oynuyorlar. Çok hızlılar. Çok atış deniyorlar. Üç yıl önceki maçı unuttuk." dedi.

Oğlu Sarp Ataman'ın milli takımın antrenmanlarına katılmasıyla ilgili bir soruyu Ergin Ataman, "Resmi yardımcı antrenörümüz değil. Sadece 15 yaşında ama tüm hazırlık sürecinde bizimle beraberdi. Takıma yardımcı oluyor. Basketbolu çok iyi biliyor. Bana ve oyuncularıma yardım ediyor. O bizim gönüllü yardımcı antrenörümüz." şeklinde yanıtladı.

CEDİ OSMAN: "Maça hazırız ve çok motiveyiz"

A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, ev sahibi Letonya karşısında "çok akıllı" oynamak zorunda olduklarını vurguladı.

Zor maç olacağını ifade eden 30 yaşındaki basketbolcu, "İyi bir hazırlık aşaması geçirdik. Letonya maçına hazırız ve çok motiveyiz. Turnuvada maç maç gideceğiz. Çok iyi bir kadroya sahip olduğumuzun farkındayız. Letonya'nın çok hızlı oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. Çok akıllı oynamak zorundayız. Top kaybı ya da kötü atış yapmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

A Grubu'na dair görüşlerini de paylaşan Cedi Osman, "Sırbistan çok iyi takım. Şampiyonanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri. Son maçımızı onlarla oynayacağız. Çekya da tecrübeli takım. Portekiz ve Estonya ise her sene gelişen ekipler. Zor gruptayız. Maç maç düşünerek yolumuza bakacağız." diye konuştu.

