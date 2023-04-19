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Ergin Ataman: Panathinaikos'un yeni Obradovic'i olmak isterim

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#Ergin Ataman#Anadolu Efes#Panathinaikos
Ergin Ataman: Panathinaikosun yeni Obradovici olmak isterim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 15:42

Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman, hakkında çıkan Panathinaikos iddialarına ilişkin konuştu. Ataman, ''Eğer gelirsem Panathinaikos'un yeni Obradovic'i olmak istiyorum'' dedi.

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Sezon sonunda Anadolu Efes'le sözleşmesi sona erecek olan Ergin Ataman, geleceğine yönelik Yunan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Live Sport'a konuşan Ataman, hakkında çıkan Panathinaikos iddialarına ilişkin, "Eğer Panathiakos'a gidersem oranın yeni Obradovic'i olmak istiyorum" dedi.

Ataman, ayrıca, ''Görüşmelerin olduğu doğru, şu anda söyleyebileceğim tek şey konuyla ilgili iyi hislerimin olduğu. Anadolu Efes'ten ayrılırsam, Panathiakos ilk tercihim olacak'' ifadelerini kullandı.

Euroleague'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, bu sezon büyük favoriler arasında gösterildiği turnuvada play-off'lara kalamadı ve taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

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#Ergin Ataman#Anadolu Efes#Panathinaikos

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