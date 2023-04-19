Ergin Ataman: Panathinaikos'un yeni Obradovic'i olmak isterim

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Sezon sonunda Anadolu Efes'le sözleşmesi sona erecek olan Ergin Ataman, geleceğine yönelik Yunan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Live Sport'a konuşan Ataman, hakkında çıkan Panathinaikos iddialarına ilişkin, "Eğer Panathiakos'a gidersem oranın yeni Obradovic'i olmak istiyorum" dedi.

Ataman, ayrıca, ''Görüşmelerin olduğu doğru, şu anda söyleyebileceğim tek şey konuyla ilgili iyi hislerimin olduğu. Anadolu Efes'ten ayrılırsam, Panathiakos ilk tercihim olacak'' ifadelerini kullandı.

Euroleague'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, bu sezon büyük favoriler arasında gösterildiği turnuvada play-off'lara kalamadı ve taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.