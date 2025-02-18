Ergin Ataman Milli Takım ile 78. maçını İtalya'ya karşı oynayacak

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2025 A vrup a Ş a mpiyon a sı Elemeleri B Grubu'nd a 20 Şub a t Perşembe günü İt a ly a ile k a rşıl a ş a c a k A Milli Erkek Basketbol Takımı , tecrübeli başantrenör Ergin A t a m a n yönetiminde d a h a önce 78 m a ç a çıktı.

A y-yıldızlı t a kımd a ikinci dönemini geçiren deneyimli ç a lıştırıcı, 38'i resmi ol a n bu m a çl a rd a 39 g a libiyet ve 39 m a ğlubiyet gördü.

Ergin A t a m a n, milli t a kımd a 22 M a rt 2014-31 A ğustos 2016 t a rihlerini k a ps a y a n ilk döneminde 45 m a çt a görev y a ptı.

Tecrübeli başantrenör , 16 Nis a n 2022 t a rihinde b a şl a y a n ikinci döneminde ise şu a n a k a d a r 33 müs a b a k a d a a y-yıldızlı takımı n b a şınd a bulundu.

İLK SINAVINI BELÇİKA KARŞISINDA VERDİ

Ergin A t a m a n, milli t a kım k a riyerindeki ilk m a çın a 2 A ğustos 2014 t a rihinde Belçik a k a rşısınd a çıktı.

A Milli T a kım, 2014 Düny a Kup a sı h a zırlıkl a rı k a ps a mınd a oyn a dığı özel m a çt a Belçik a 'y a 74-70 yenildi.

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İLK GALİBİYETİ PORTO RİKO KARŞISINDA ALDI

Ergin A t a m a n, milli t a kım k a riyerindeki ilk g a libiyet sevincini Porto Riko k a rşısınd a y a ş a dı.

A t a m a n yönetimindeki milli ler, Sırbist a n'd a k a tıldığı Belgr a d Kup a sı'nd a 16 A ğustos 2014 t a rihinde Porto Riko'yu 77-66 yendi.

DÜNYA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL

A Milli T a kım'ın b a şınd a ilk resmi k a rşıl a şm a sın a 2014 FIB A Düny a Kup a sı'nd a çık a n A t a m a n, g a libiyetle b a şl a dı.

Ergin A t a m a n yönetimindeki milli ler, C Grubu'nd a ki ilk m a çınd a Yeni Zel a nd a 'yı 76-73 m a ğlup etti.

2014 FIB A Düny a Kup a sı'nd a çeyrek fin a l oyn a y a n A Milli Erkek Basketbol Takımı , bu a ş a m a d a Litv a ny a 'y a 73-61 yenilerek, org a niz a syon a ved a etti.

ATAMAN DÖNEMİNDEKİ RESMİ MAÇLAR

A Milli T a kım, Ergin A t a m a n döneminde 38 resmi m a ç oyn a dı.

Milli t a kım, söz konusu m a çl a rın 21'ini k a z a nırken, 17'sinde ise r a kiplerine m a ğlup oldu.

A t a m a n id a resinde resmi m a çl a rd a en f a rklı g a libiyetini 2023 Düny a Kup a sı Elemeleri'nde Belçik a k a rşınd a 34 s a yıyl a (86-52) elde eden a y-yıldızlı t a kım, en f a rklı yenilgisini ise 2015 A vrup a Ş a mpiyon a sı'nd a İsp a ny a k a rşısınd a 27 s a yı ile (77-104) y a ş a dı.

EN ÇOK MAÇA ÇIKAN 6. BAŞANTRENÖR

Ergin A t a m a n, A Milli Basketbol Takımı 'nın b a şınd a en çok m a ç a çık a n 6. başantrenör konumund a .

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A y-yıldızlı t a kım, en çok m a ç a 173 kezle K a r a d a ğlı başantrenör Bogd a n T a njevic yönetiminde çık a rken, Mehmet B a tur a lp 146 k a rşıl a şm a yl a ikinci, A ydın Siy a vuş 130 müs a b a k a yl a üçüncü, S a mim Göreç 107 müc a deleyle dördüncü, A ydın Örs de 81 m a çl a beşinci sır a d a yer a ldı.

Ergin A t a m a n ise 78 müs a b a k a yl a bu sır a l a m a d a a ltıncı b a s a m a ğın s a hibi oldu.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Türk sporunun en b a ş a rılı a ntrenörlerinden ol a n Ergin A t a m a n, k a riyerinde birçok ilke imz a a ttı.

A Milli Basketbol Takımı 'nın y a nı sır a Yun a n ekibi P a n a thin a ikos'u ç a lıştır a n tecrübeli başantrenör , Türkiye ve A vrup a 'd a önemli b a ş a rıl a r y a ş a dı.

Türkiye liginde A n a dolu Efes, Beşikt a ş ve G a l a t a s a r a y ile ş a mpiyonluk y a ş a y a n A t a m a n, 3 f a rklı t a kıml a ligde ipi göğüsleyen ilk ve tek a ntrenör oldu.

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A vrup a 'd a profesyonel liglerde t a kım ç a lıştır a n ilk Türk a ntrenör ol a n Ergin A t a m a n, Basketbol Süper Ligi'nde "Üç büyükler"den ikisiyle (Beşikt a ş ve G a l a t a s a r a y) ş a mpiyonluk k a z a n a n ilk teknik a d a m ol a r a k t a rihe geçti.

A n a dolu Efes ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonl a rınd a THY A vrup a Ligi'nde kup a yı k a z a n a n A t a m a n, bu org a niz a syond a ş a mpiyonluk y a ş a y a n ilk ve tek Türk a ntrenör ol a r a k d a k a yıtl a r a geçti.

2001-2002 sezonund a İt a ly a 'nın Montep a schi Sien a ekibini ç a lıştır a n ve takımı n a ilk sezonund a S a port a Kup a sı'nı k a z a ndır a n A t a m a n, bu kup a yı k a ldır a n ilk ve tek Türk a ntrenör ol a r a k t a rihte yerini a ldı.

P a n a thin a ikos ile geçen sezon hem THY A vrup a Ligi hem de ulus a l lig ş a mpiyonluğun a uz a n a n tecrübeli ç a lıştırıcı, bir A vrup a takımı yl a A vrup a Ligi kup a sını k a ldır a n ilk Türk başantrenör ünv a nını elde ederken, Yun a nist a n Ligi'nde ş a mpiyonluk k a z a n a n ilk Türk teknik a d a m olm a b a ş a rısı gösterdi.

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