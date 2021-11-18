Ergin Ataman: "Konsantrasyonumuzun çok iyi olduğu bir maçtı"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacak#Cumhurbaşkanı
Ronaldonun çağrısına rağmen reddetti Ayrılık...Ronaldo'nun çağrısına rağmen reddetti! Ayrılık...#Manchester United
İstanbulda kırmızı alarm Bakan Kocadan çok önemli uyarıİstanbul'da kırmızı alarm! Bakan Koca'dan çok önemli uyarı#Koronavirüs
Kovid-19da son durum belli oldu... Bakan Kocadan tedbir yorgunluğuna karşı uyarıKovid-19'da son durum belli oldu... Bakan Koca'dan tedbir yorgunluğuna karşı uyarı!#Koronavirüs
CHP ve HDP’li milletvekillerine ait fezlekeler Meclis’e ulaştıCHP ve HDP’li milletvekillerine ait fezlekeler Meclis’e ulaştı#CHP
AK Partiden muhalefetin seçim çağrısına yanıtAK Parti'den muhalefetin seçim çağrısına yanıt#AK Parti
Türeci ve Şahine büyük ödül... Milyonlarca insanın hayatını kurtardıTüreci ve Şahin'e büyük ödül... 'Milyonlarca insanın hayatını kurtardı'#Uğur Şahin
Düzce’de deprem İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…Düzce’de deprem! İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…#İstanbul
ABDde Kongre baskınında ön sıralardaydı... Cezası belli olduABD'de Kongre baskınında ön sıralardaydı... Cezası belli oldu#ABD
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecekCumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklama#Erdoğan
Lionel Messi geri mi dönüyor Barcelonadan açıklama...Lionel Messi geri mi dönüyor? Barcelona'dan açıklama...#Barcelona
En yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktıEn yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktı#ABD
Akıl alır gibi değil Tarihte böylesi yok Rakibinin arka kanadına dokununca...'Akıl alır gibi değil! Tarihte böylesi yok' Rakibinin arka kanadına dokununca...#Formula 1
Charles ile Camilla Ürdüne gitti, Londraya şişe şişe kutsal su götürüyorCharles ile Camilla Ürdün'e gitti, Londra'ya şişe şişe kutsal su götürüyor#Prens Charles
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Ergin Ataman: "Konsantrasyonumuzun çok iyi olduğu bir maçtı"

#Anadolu Efes#Ergin Ataman#Euroleague
Ergin Ataman: Konsantrasyonumuzun çok iyi olduğu bir maçtı

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında ağırladığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 19 sayı farkla 88-69 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, bu galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, 2 hafta önce evlerinde kaybettikleri bir maçın ardından üst üste alınan galibiyetlerin önemine değindi.

Kendilerine inanan 10 bin seyircinin olduğunu ve maça yüksek konsantrasyonla çıktıklarını dile getiren Ataman, şöyle konuştu:

"Konsantrasyonumuzun çok iyi olduğu bir maçtı. Sadece 6 top kaybı yaptık, bu bizim için çok önemliydi. Topu paylaştık, bu da bize güç verdi. Beaubois'nın eli sıcaktı. Hücumda çok iyi performans sergiledi. Diğer oyuncularımın kaçırdığı bir günde Beaubois'nın elinin sıcak olması bizim için değerliydi. Son çeyrekte iyi performans sergiledik. Savunmada çok iyiydik ve hücumda da iyi performans sergileyerek maçı kazandık."

- Bartzokas: "Son çeyrek bizim için felaketti"

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, maçın 3 periyodunda oyun planlarına uyduklarını ancak son çeyrekte kötü bir performans ortaya koyduklarını dile getirdi.

Galibiyetinden ötürü Anadolu Efes'i kutlayarak sözlerine başlayan Bartzokas, "Anadolu Efes 40 dakika boyunca oyun planına bağlı kaldı. Bizim tam tersimiz bir performans gösterdiler. Üç çeyrek plana bağlı kaldık ama son çeyrek bizim için felaketti. Hem savunmada hem de hücumda çok kötüydük. Olympiakos gibi oynamadık. Takım görüntüsünden çok uzaktık. Cuma günü Maccabi maçı var. Yaşadıklarımızı unutup, galibiyet almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anadolu Efes#Ergin Ataman#Euroleague

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı