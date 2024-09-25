Ergin Ataman kimdir, nereli, kaç yaşında? Basketbol A Milli Takım Baş Antrenörü Ergin Ataman'ın biyografi bilgileri

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Ergin Ataman, Türk basketbolunun en başarılı antrenörlerinden biridir. Antrenörlük kariyerine Efes Pilsen’de başlayan Ataman, kariyeri boyunca hem Türkiye’de hem de Avrupa’da önemli başarılar elde etmiştir. 2023 itibarıyla Panathinaikos’u çalıştırmaktadır. Peki, Ergin Ataman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ERGİN ATAMAN KİMDİR?

Ergin Ataman, 7 Ocak 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde İşletme bölümünde tamamladı. 1978 yılında Eczacıbaşı altyapısında basketbola başladı, oyunculuk kariyerinin ardından 1996 yılında Türk Telekom ile başantrenör olarak antrenörlük kariyerine başladı. 2023 itibarıyla Panathinaikos’un baş antrenörüdür ve Türkiye millî basketbol takımını da çalıştırmaktadır.

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ERGİN ATAMAN KARİYERİ

Ergin Ataman, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen, Beşiktaş, Galatasaray ve Anadolu Efes gibi kulüplerde antrenörlük yapmıştır. Anadolu Efes ile iki kez EuroLeague şampiyonluğu kazanmış, Galatasaray ile EuroCup zaferi elde etmiştir. Türkiye’deki başarılarının yanı sıra, Montepaschi Siena ile FIBA Saporta Kupası’nı da kazanmıştır. 2023’te Yunan ekibi Panathinaikos’un başına geçmiş ve EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştır.