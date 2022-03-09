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Ergin Ataman: "Kendimize en avantajlı olacak seçimi yaptık..."

#Euroleague#Anadolu Efes#Ergin Ataman
Ergin Ataman: Kendimize en avantajlı olacak seçimi yaptık...

Anadolu Efes Spor Kulübü Baş Antrenörü Ergin Ataman, Euroleague’deki tartışmalar üzerine bir açıklama yaptı.

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Ukrayna’da yaşanan gelişmelerden sonra Rusya’yı temsil eden Euroleague takımlarının geleceğini belirleyecek oylama hakkında yazılı açıklama yapan Ataman şu ifadeleri kullandı.

"Ukrayna’da yaşanan acı gelişmelerden sonra Rusya’yı temsil eden Euroleague takımlarının geleceğini belirleyecek oylamadaki kararımızla ilgili yaratılan ve bir kısım tarafından beslenen algıya istinaden bir açıklama yapmak isterim. Öncelikle oylamaya katılan 13 takım da kendilerine en avantajlı olacak seçimi yaptı. Biz de bitime 8 hafta kala bu mantıkla oyumuzu kullandık ve bizim de oy verdiğimiz sistem, 1 oy farkla kabul edildi. Öncelikle Rus takımlarında mücadele eden tüm sporcular, antrenörler ve teknik ekiplerin yaşadığı mağduriyet için üzgünüm. Gönül isterdi ki bu savaş durumu hiç yaşanmasın ve tüm takımlar sahada olabilsin. 

"BEN TEMSİL ETTİĞİM KULÜBÜN HAKLARINI SONUNA KADAR KORURUM"

Oylama sonucunda alınan kararla Fenerbahçe’nin de dahil olduğu 6 takım için dezavantajlı bir durum oluştu. Kaldı ki ben bir spor insanı olarak, bu oylama şeklinin de ne kadar yanlış olduğunu, sonucun Fenerbahçe’ye dezavantaj sağlayacağını da belirttim. Sporda sahada kazanmak kadar, temsil ettiğiniz kulübün haklarını masada korumak da önemlidir. Ben temsil ettiğim her kulüpte, yerli veya yabancı olsun, Türk milletinin itibarını her zaman en üst noktaya taşımaya gayret ettim. Avrupa’da çalıştırdığım kulüplerde manşetlere hep Türk kimliğimle taşındım. Türk takımlarıyla basketbolun en önemli kupalarını kazanırken Türk bayrağını zirveye çekmenin gururunu yaşadım. Türk takımları nerede bir haksızlığa uğrasa sesini en fazla çıkaran insan oldum. Her türlü birimi, organizasyonu, yapıyı yeri geldiğinde korkusuzca eleştirdim. Bayrağım ve milletim benim kırmızı çizgimdir.

"OYNANACAK MAÇLAR SONUCUNDA İKİ TÜRK TAKIMIMIZIN DA FİNAL-FOUR’A KALMASI DİLEĞİMDİR"

Yine belirtmek isterim ki dileğim, önümüzde oynanacak maçlar sonucunda iki Türk takımımızın da Final-Four’a kalması, Türk basketbolunun her zaman hak ettiği yer olan zirvede olmasıdır. 

Ukrayna’da yaşanan acıların bir an önce son bulması dileğimi yineler, saygılar sunarım."

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#Euroleague#Anadolu Efes#Ergin Ataman

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