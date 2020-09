Ergin Ataman: "İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi söyleyemem"

Anadolu Efes’in THY Euroleague medya günü organizasyonunda korona virüs salgını sebebiyle online olarak yapıldı. Etkinlikte Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun bir basın toplantısında kendisine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Ataman, "Euroleague medya günündeyiz. Türk ve Avrupa kamuoyunun hiçbir şekilde tasvip etmediği şekilde üslupla bana yöneltilen suçlamaya karşı herhangi bir cevap vermeyeceğim" diye cevap verdi.



Larkin konusu

Shane Larkin’in Türk statüsünde oynatılması durumu hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Larkin geçtiğimiz yıl Türk pasaportu aldı. Türk halkının, Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın da yoğun ilgisi ile oldu. Pandemi sebebiyle olimpiyat elemeleri ertelendiği için milli takımımızda yer almadı. Olimpiyat elemelerinde oynamak için Türk vatandaşı olmuştu. Sezon başlarken çok önceden yapılan yönetmelikler gereği milli takımda maç oynamadığı için Larkin Türk statüsünde oynayamıyor. Yabancı statüsünde sezona başlarsa sezon içerisinde milli maç olup olmayacağı da net değil, tekrardan Türk statüsüne de geçemiyor. Larkin’in Türk olma statüsünde bir takım maddi fedakarlıklar yapıldı. Daha fazla maç oynayacağı için, milli takım oynayacağı için. Bunu da Anadolu Efes yaptı. Pandemi sebebiyle tüm dünyada oluşan hatta Türkiye liginde lider olmasının yok sayılmasına neden olan bir ortamda bu yönetmeliğin yok sayılıp, Larkin Türk olduğu için, milli takımda oynayacağı için sezona diğer Türk oyuncuları gibi başlatılmasını bekliyorum. Bu konuda federasyon yönetim kurulunun kararını merakla bekliyorum" şeklinde konuştu.



"O fırsatı hem Euroleague hem de TBF kaçırdı"

NBA’deki bubble sisteminin Euroleague için uygun olup, olmasının sorulması üzerine Ataman, “NBA’deki bubble sistemi sezonu tamamlamak için yapıldı. Gayet de başarılı oldu. Artık o tren kaçtı. Hem Euroleague hem de TBF kaçırdı. Yeni sezona NBA bubble ile başlayacağını sanmıyorum. Futbolda Avrupa kupaları başladı. Tüm dünyada tenis müsabakaları başladı. Fransa bisiklet turu başladı. Formula 1 yarışları yapılıyor. Sezonu sonlandırmak için bubble yapılamadı da koskoca sezonun nasıl bir bubble ile sığdırılacağını tahmin etmiyorum. Euroleague’in yayımlamış olduğu protokolde maçların lig usulü, bazıları ülkelerde seyircili, bazı ülkelerse olarak yapılacağı belirliyor. Euroleague hazırlık turnuvasında bir kısım seyircili olarak yapıldı. Yeniden bir bubble olacağını sanmıyorum. O fırsat hem Euroleague hem de TBF kaçırdı" ifadelerini kullandı.



Geçen seneki kadroyu korudukları için sezona iddialı başlayacaklarını söyleyen Ergin Ataman, "Bu dönemde kadrolarında revizyon yapan çok önemli takımlar oldu. Bunların biri CSKA Moskova. Çok önemli transfer yaptı. Milano flaş transfer yaptı. Real Madrid, Barcelona aynı seviyede. Euroleague başlayan 18 takımdan en az 10-12’sinin final-four ve şampiyonluk hedefinde başladığını düşünüyorum" dedi.



"Euroleague geçen sene büyük bir talihsizlik yaşadı"

CSKA Moskova Başkanı Andrei Vatutin'in 'Euroelague’de sezon tamamlanmazsa Euroleague’in sonu gelebilir' açıklamasıyla ilgili olarak Ataman, "CSKA Moskova başkanının demecine katılıyorum. Euroleague geçen sene maalesef büyük bir talihsizlik yaşadı. Bana göre Euroleague yöneticileri de iptal kararı verenlerde bu karardan çok mutlu olduğunu sanmıyorum. Euroleague’in büyük fırsatı kaçırdığını düşünüyorum. Bu sezonu mutlaka her fırsatta oynatmak durumunda. Avrupa’nın artık bütün büyük organizasyonları başladı. Euroleague geçen sezonu sonlandıramadı. Bu sezonu da başlatıp, sonlandıramazsa Euroleague’in inandırıcılığı kalmaz. Euroleague tüm dünyada izleyici kitlesi var" açıklamasında bulundu.



"İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi söyleyemem"

Geçen sene Euroleague’de ciddi bir üstünlük sağladıklarını belirten başarılı başantrenör, "Aynı heyecanı yeniden yakalamaya çalışacağız. Euroleague’in ilk başta birçok yerde seyircisiz oynanacak olması bir dezavantaj. Euroleague başlar başlamaz aynı ritmi bulamayabiliriz de. Keza iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi söyleyemem. Geçtiğimiz yıllarda olduğunu gibi çok ciddi hazırlık maçları oynayamadık. Diğer takımlara baktığınız aman çok ciddi hazırlık maçların ciddi bir şekilde oynandığını görüyoruz. Maalesef ülkemizde gerçekleştiremedik. Euroleague başladıktan sonra ritim bulmaya çalışacağız. Artık herkes bizi çok iyi tanıyor. Bir takım önlemler alacak. Biz de sezon içerisinde bu önemlere farklı cevaplar verebilir. Bunun çalışmalarını yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"Kendi antrenman tesislerimizi yapmak istiyoruz"

Merter tesislerinden ayrılırken duygusal bir süreç yaşadıklarını ifade eden Ataman, “Türk basketbolun varım diyen herkesin tozunu yuttuğu bir salondu merter. Ayrılmak oradan kolay olmadı. Kendimize sığınacak bir yuva bulduk. Çok güzel bir tesis. 3 yıllığına kiraladık. Bu konuda ciddi girişimlerimiz oldu. Spor bakanımızın buna destek verdiğini biliyoruz. Kendi antrenman tesislerimizi de yapmak istiyoruz. Anadolu Efes oyuncu fabrikası. Bunu da yıllarca devam etmek istiyoruz” diye konuştu.



"İki yıldır oynamış bir kadroyu bozmak istemedik"

Duygusal anlamda yarım bırakmak zorunda kaldıkları sezonu aynı takımla tamamlayıp bu sezon 0’dan başlayıp sonuçlandırmak istediklerini vurgulayan Ergin Ataman, "Bu işin duygusal tarafı. Mantık tarafında kimyayı bozmamak en önemli sebebimizdi. Çok düşündük. Bir değişiklikler yapabilirdik. Makine düzeni içerisinde iki yıldır oynamış bir kadroyu bozmak istemedik. Herhangi oyuncu transferine gitmek. İki genç oyuncuyu kiraya verdik. Altyapımızda yetişmiş Ertan Gaziyi de o göreve getirdik. Bu şekilde devam edeceğiz. Alec Peters ile devam edemedik. Singleton ve Moerman var. Yiğitcan o bölgede vardı" dedi.



Pandemi döneminde kamp düzeni düşünmediklerini ifade eden Ataman, "Antalya’daki 3 haftalık kamp dönüşünde 3 oyuncumuzda covid belirdi. Kamplarda saha sıkıntılı olduğunu düşünüyoruz. Oyuncularımızı dikkat etmeleri, bireysel olarak korumalarını istiyoruz. Burada önemli olan seyahatler. Bu konuda kulübümüzün girişimleri var. Euroleague maçlarındaki seyahatler için sponsorlarımızla görüyoruz. Bu konuyla ilgili THY’yi ziyaret ettik. Onlardan geri dönüş bekliyoruz" açıklamasında bulundu.



"Sahada mücadele eden her maçı kazanmaya çalışan bir takım olacak"

Seyirci konusunun yeniden gözden geçirilebileceğini düşündüğünü söyleyen Ergin Ataman, "Sosyal mesafesi yapılmış seyirci uygulamasının Euroleague’de denenebileceğini düşünüyorum. Sinan Erdem gibi her türlü hijyenik koşulları sağlamış büyük bir salonda. Zaman içerisinde göreceğiz. Taraftarımızın bizi ve basketbolu özlediğinin farkındayım. Ekran başında destekleyeceklerdir. Bu beklentinin karşılığını vermeye çalışacağız. Çok ciddi rakiplerimiz var. Sahada mücadele eden, her maçı kazanmaya çalışan, izleyenlere keyifli dakikalar geçiren Anadolu Efes basketbol şovu sahada olan olacak 1 Ekim’den itibaren" şeklinde konuştu.



Anadolu Efes’in Euroleague’in daimi üyesi ve 10 yıllık bir anlaşması olduğunu belirten Ataman, "Kısa dönemde değişimin olacağını sanmıyorum. Yakın dönemde kapalı sistem Euroleague geçileceğini düşünüyorum. Bunun da Avrupa basketbolu için maddi ve manevi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.



"En büyük transferimiz takımı korumak oldu"

En büyük transferlerinin takımı korumak olduğunu ifade eden Ergin Ataman, "Bu kadar başarılı olmuş bir takımı tutmamız yönetimimizin büyük başarısıydı. Burada ciddi fedakarlık yapıldı. Ekonomik sıkıntılar malumken Efes yönetimi bu heyecanı yarım bırakmamak adına böyle bir fedakarlık yaptı. Bazı oyuncularımızın da bazı fedakarlıkları oldu. Bir takım sözleşmelerde düşüşler yapıldı. Sözleşme uzatılmalarına gidildi. Bütçede dengelemeler yapılmaya çalışıldı. En büyük transferimizin bu takımı korumak olduğunu düşünüyorum. Hiçbir oyuncumuzu NBA ve Avrupa takımına kaptırmadık. Şu anda çok ciddi transferlerin yapıldığını görüyorum" açıklamasında bulundu.



"Larkin’in tedavisi devam ediyor"

Shane Larkin sağlık durumu hakkında da bilgi veren deneyimli çalıştırıcı, "Larkin’in tedavisi devam ediyor. 1 Ekim’deki Euroleague maçında sahaya dönmesini bekliyoruz. Kaç dakika oynar, nasıl performans oynar. Bunu tam kestiremiyorum. Takım antrenmanlarına başlamadı. 1 Ekim’den önceki son hafta takımla antrenmanlara başlayacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!