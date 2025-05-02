Ergin Ataman ile Anadolu Efes tribünleri arasında gerginlik!

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Anadolu Efes, THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında sahasında Panathinaikos AKTOR'u 85-82 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın son anlarında lacivert-beyazlı taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında gerginlik yaşandı.

Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik,"Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'nde kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi. Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.

'ERGİN ATAMAN KENDİNİ PEK İYİ HİSSETMİYOR'

Maç sonu açıklama yapan Panathinaikos AKTOR Yardımcı Antrenörü Christos Serelis, konu hakkında "Ergin Ataman, kendisini pek iyi hissetmiyor. Bu nedenle ben buradayım. Ergin Ataman'ın bu takımla çok önemli başarıları var. Bazı insanların kendisine saygı göstermemesi nedeniyle iyi hissetmiyor" dedi.

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