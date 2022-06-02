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Ergin Ataman için NBA iddiası! ABD basını duyurdu

#Ergin Ataman#NBA#ABD
Ergin Ataman için NBA iddiası ABD basını duyurdu

Anadolu Efes ile birlikte üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan başantrenör Ergin Ataman'nın NBA'de yardımcı antrenör adayları arasında yer aldığı iddia edildi.

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EuroLeague'de Anadolu Efes ile birlikte üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan başantrenör Ergin Ataman için önemli bir iddia ortaya atıldı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Avrupa'nın en başarılı başantrenörlerinden biri olarak gösterilen Ergin Ataman, NBA 'de yardımcı antrenör adayları arasında yer alıyor.

SON ZAFERLE TARİHE GEÇTİ

Ergin Ataman, 2001'den itibaren EuroLeague adıyla yapılan organizasyonda üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan 2. başantrenör olarak da tarihe geçti

Tüm zamanlar listesinde ise Ataman 8. kez üst üste 2. Euroleague kupası kazanmayı başaran antrenör unvanını aldı. Ataman daha önce de Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup’ta şampiyonluk yaşamış ve 2021'de de koleksiyonuna Eurolegue’i eklemişti.

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NBA HEDEFİ VAR

Ergin ATaman daha önce yaptığı açıklamalarda "NBA'den bir takım teklifle gelirse 'Hayır' demem. Kendime güvenen bir insanım. Avrupa basketbolunun artık NBA'i yakaladığını, NBA ayarında bir mücadelenin olduğunu düşünüyorum. Bundan çekinmem için hiçbir sebep yok. Avrupa'dan NBA'e giden Avrupalı antrenör yok, bugüne kadar böyle bir şey olmamış. Gelen olursa, oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

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#Ergin Ataman#NBA#ABD

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