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Ergin Ataman: 'Gelişmeleri şok içinde takip ediyorum!'

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#Ergin Ataman#Basketbol#Panathinaikos
Ergin Ataman: Gelişmeleri şok içinde takip ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 13:32

Ergin Ataman, Yunan basketbolunda gündeme gelen skandalla ilgili ilk kez konuştu.

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Yunan basketbolunda yaşanan şike ve rüşvet skandalıyla ilgili gelişmeler gündemdeki yerini korurken Ergin Ataman'dan açıklama geldi. ANT1'e konuşan tecrübeli başantrenör, yaşananları şok içinde takip ettiğini belirtirken Panathinaikos hakkında da konuştu.

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"Atina'dayım ve tüm gelişmeleri şok içinde takip ediyorum. Ancak üzgünüm, şu anda yargının önünde olan bir konu hakkında görüş belirtmem benim açımdan doğru olmaz. Panathinaikos çok büyük bir kulüp ve bu konuyla ilgili gerekli tüm adımları atacaktır.”

Panathinaikos'un tamamına ve sporun tüm gerçek dostlarına sevgilerimi ve selamlarımı göndermek istiyorum. Dimitris'i ve onun Panathinaikos'a ve Yunan sporuna duyduğu tutkuyu seviyorum.”

 

 

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#Ergin Ataman#Basketbol#Panathinaikos

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