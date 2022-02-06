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Ergin Ataman: 'Galatasaray 1-2 tane koronavirüslü oyuncuyla oynadı'

#Anadolu Efes#Ergin Ataman#Galatasaray
Ergin Ataman: Galatasaray 1-2 tane koronavirüslü oyuncuyla oynadı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Nef'i 103-91 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.

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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Nef'i mağlup ettikleri ING Basketbol Süper Ligi mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları;

2 gündür maçın oynanmamasını hem Galatasaray'a hem federasyona söylüyoruz. Bu şartlar 'fair' değil. Galatasaray'ın bazı oyuncuları oynatamaması bazı oyuncuları hiç antrenman yapmadan burada oynaması... Sonuçta bizim elimizde olan bir şey değil. Federasyon kuralları uygulamak durumunda kaldı. Hakikaten saçma bir durum. Galatasaray bugün burada 1-2 tane koronavirüslü oyuncuyla oynadı. İnsan sağlığından daha önemli hiçbir şey yok

2 gündür maçın oynanmamasını hem Galatasaray'a hem federasyona söylüyoruz. Bu şartlar 'fair' değil. Galatasaray'ın bazı oyuncuları oynatamaması bazı oyuncuları hiç antrenman yapmadan burada oynaması... Sonuçta bizim elimizde olan bir şey değil. Federasyon kuralları uygulamak durumunda kaldı. Hakikaten saçma bir durum. Galatasaray bugün burada 1-2 tane koronavirüslü oyuncuyla oynadı. İnsan sağlığından daha önemli hiçbir şey yok." dedi.

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G.SARAY İÇİN ZOR MAÇTI

Bu konu Bilim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilmeli. Avrupa'da da bu 7 gün kuralı var ama oyuncular negatif test sonucu almadan sahaya çıkamıyorlar. O açıdan Galatasaray için çok zor bir maçtı. Buna rağmen iyi mücadele ettiler. Çok da iyi bir seyirci vardı.

ÖNEMLİ BİR MAÇTI

Bizim içinse önemli bir maçtı. Puan puana Fenerbahçe'yle liderlik mücadelesi veriyoruz. Biz elimizden geldiğince iyi mücadele edip kazanmaya çalıştık. Galatasaray'ı da mücadelesinden dolayı kutluyorum

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#Anadolu Efes#Ergin Ataman#Galatasaray

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