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Ergin Ataman: Fenerbahçe'nin kararı beni ilgilendirmiyor

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#Milli Takım#Ergin Ataman#Fenerbahçe
Ergin Ataman: Fenerbahçenin kararı beni ilgilendirmiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 07:00

Kendisi olduğu sürece A Milli Takım’a oyuncu göndermeyeceğini duyuran Fenerbahçe’nin kararını değerlendiren Ataman, “İlgilenmiyorum. Benim işverenim federasyon. İnanıyorum ki Türkiye’de tüm oyuncular milli takım için oynamayı seviyor” dedi.

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A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Kulübü’nün kendisini protesto için milli takıma oyuncu göndermeme kararı için çarpıcı bir yorum yaptı.

Sırbistan medyasından Meridian Sports’a konu hakkında konuşan Ataman, konuyla ilgili soru üzerine, “İlgilenmiyorum, ben milli takım koçuyum. Benim işverenim Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İnanıyorum ki Türkiye’deki tüm oyuncular milli takım için oynamayı seviyor. Ben orada olacağım ve umuyorum ki tüm oyuncular o maçlarda ve ardından Avrupa Şampiyonası’nda olacaklar” dedi. Bu arada Panathinaikos’un Zalgiris ile oynayacağı THY Euroleague maçı ile 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki Türkiye-Macaristan karşılaşmasının aynı güne denk gelmesi nedeniyle Yunan kulübünden istediği iznin verildiğini belirten Ataman, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’a teşekkür etti.

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NE OLMUŞTU?

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Ergin Ataman, Panathinaikos’un sezon öncesi Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında sarı kırmızılı kulübün futbolda Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği karşılaşmaya gönderme yaparak parmaklarıyla 3-1 işareti yapmış, sarı lacivertli yönetim bunun üzerine, Ataman olduğu sürece A Milli Takım’a hiçbir oyuncusunu göndermeyeceğini açıklamıştı.

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#Milli Takım#Ergin Ataman#Fenerbahçe

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