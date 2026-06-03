Ergin Ataman: 'EuroLeague'de sezonu başarısızlıkla tamamladık!'

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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan Ligi final serisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

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"OLYMPİAKOS HARİKA BİR SEZON GEÇİRDİ"

"Olympiakos'a saygı duyuyoruz çünkü harika bir sezon geçirdiler. Harika oyunculara, harika bir koça sahipler ve çok iyi basketbol oynuyorlar. Kupada tam kadro oynadığımızda net bir galibiyet almıştık. Şimdi ise yeni bir final serisi var ve Olympiakos'un saha avantajı bulunuyor.

"TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAK"

EuroLeague'de de gördük ki hakemler adil olduğunda ve atmosferden etkilenmediğinde saha avantajının çok da önemi kalmıyor. Hangi takım daha iyi basketbol oynarsa ilk maçı o kazanacak. PAOK'a karşı çok iyi bir ikinci yarı final oynadık. Kazanırız ya da kaybederiz, buna bakmaksızın basketbol oynamaya ve ilk maçı kazanmaya hazırız. Tek hedefimiz şampiyonluğu kazanmak.

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"EUROLEAGUE'DE SEZONU BAŞARISIZLIKLA TAMAMLADIK"

EuroLeague ile Yunanistan Ligi farklı şeyler. EuroLeague'de sezonu başarısızlıkla tamamladık. Beşinci maçta Final Four'u kaybettik. Son yıllarda büyük bütçelere sahip birçok takım Final Four'a bile kalamadı. Üç yılda yalnızca bu sezon ulaşamadık. Yunanistan Ligi bizim için çok önemli. İki yıl önce biz kazandık, geçen yıl Olympiakos kazandı, bu yıl yeniden biz kazanmak istiyoruz. Her zaman bir sonraki adıma bakmalısınız.

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"EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLAN OLYMPİAKOS'A SAYGI DUYUYORUZ"

Kupa finalinde Olympiakos'u net bir şekilde yendik. EuroLeague ise tamamen farklı bir organizasyon. Oyuncularımıza güveniyoruz. Herkes play-offların beşinci maçından sonra büyük hayal kırıklığı yaşadı. Herkes ne kadar büyük bir takım olduğumuzu göstermek istiyor. PAOK ile oynadığımız ilk maçta bunu gösteremedik çünkü 10-11 gün boyunca maç yapmamıştık. Ancak Selanik'te 10 bin taraftarın önünde iyi basketbol oynadık. Harika oyuncularımız var. EuroLeague şampiyonu olan Olympiakos'a saygı duyuyoruz."

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Sloukas ve Rogkavopoulos hakkında

"Tedavi görüyorlar. Rogkavopoulos'un oynaması zor görünüyor. Ancak Sloukas için maç öncesinde deneme yapma ihtimali olabilir. Daha sonra oynayıp oynayamayacağına ve yabancı oyuncu kadromuza karar vereceğiz."