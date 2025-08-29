Ergin Ataman: 'Endişelenmeye gerek yok, finale kadar gideceğiz'

Haberin Devamı

Başantrenör Ataman ile ay-yıldızlı ekibin yıldız oyuncusu Alperen Şengün, Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çekya'nın müsabakaya sert savunma yaparak başladığını belirten Ergin Ataman, "İlk 6-7 dakikada dış atışlardan sayılar buldular. Sonra 2-3 dakika maçın kontrolünü kaybettik. Şehmus Hazer'in oyuna girmesiyle savunmada agresifliğimizi arttırdık. Hücumda kontrolü ele almaya başladık. Daha öz güvenli oynadık. Çekya, 3 sayı çizgisinin gerisinden 14 isabet buldu. Bu tarz takımlara karşı savunma yapmak çok kolay değil. Hücumda çok akıllı oynadık. Alperen mükemmel performans sergiledi." ifadelerini kullandı.

Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın maçta "üst düzey" oynadığını vurgulayan 59 yaşındaki başantrenör, "Alperen çok iyi oyuncu. O, NBA'de all star. Cedi, çok iyi sezon geçirdi. Çok iyi durumda. Şampiyonaya iyi başladı, umarım aynı şekilde devam eder. Bu maçta Larkin gününde değildi. Larkin de gününde olsaydı 100 sayıyı buldurduk. Bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle maça devam edemeyen Şehmus Hazer'in son durumuna değinen Ataman, "Şehmus, oyunun başında ciddi bir sakatlık geçirdi. Ayağı burkuldu. Zorlamadık. Yarın oynayabileceğini ümit ediyorum." dedi.

- "Alperen'in finale kadar triple double yapacağına eminim"

Ergin Ataman, mücadelede 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle oynayan Alperen'in triple double yapamadan oyundan çıkmasıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Alperen'in dinlenmesini istedim çünkü yarın akşam Portekiz ile maçımız var. Alperen parkede kalmak istedi. Anlamadım, hiç kimse bana bir şey söylemedi. Eğer bana söyleselerdi mola alırdım ve ona göre set çizerdim. Endişelenmeye gerek yok. EuroBasket'te finale kadar gideceğiz. Alperen'in finale kadar triple double yapacağına eminim."

- Alperen Şengün: "Triple double yapmak için önümde şans olacak"

Milli basketbolcu Alperen Şengün, ikinci periyotta maçın kontrolünü ele geçirerek iyi oyun ortaya koyduklarını ve galip geldiklerini dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren 23 yaşındaki pivot, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İkinci çeyrekte kontrolü elimize geçirdik. Onları zor atışlara zorladık. İyi bir oyun ortaya koyduk ve maçı kazandık." diye konuştu.

Karşılaşmada triple double yapma şansını kaçırmasıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Alperen, "Turnuvada daha çok fazla maç oynayacağız. Triple double yapmak için önümde şans olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.