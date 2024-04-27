Ergin Ataman: Dünyanın her ülkesine hiç çekinmeden giderim

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Panathinaikos’un, THY Euroleague playoff çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika’yı 95-79 yendiği karşılaşmaya, Yunan ekibinin maç sonu yaptığı açıklamalar damga vurdu. Atina ekibinin seriyi 1-1’e getirdiği karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında bir arbede yaşandı. Panathinaikos Koçu Ergin Ataman oyuncuları sakinleştirmek için yaşananlara müdahale ederken oyuncular arasındaki gerginlik, daha sonra soyunma odası koridorlarında devam etti.

BANA HiÇBiR ŞEY YAPAMAZSINIZ

Maccabi cephesinden bir yetkilinin bu olayları provoke ettiği iddia edilirken, Ataman maç sonu soyunma odasında konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Maccabi’nin teknik ekibinden birisi ‘İsrail’de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin’ dedi. Ben Ergin Ataman’ım. Panathinaikos’un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı’nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız.”

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Ataman, Hürriyet’e yaptığı açıklamada basın toplantısındaki sözlerinin hiçbir şekilde siyasi bir söylem içermediğinin altını çizerek şunları söyledi:

GÖĞSÜMÜ GERE GERE HER YERE GiDERiM

“Bir Türk vatandaşı ve bir spor adamı olarak göğsümü gere gere dünyanın her ülkesine gidebileceğimi onlara bu sözlerle anlattım. Ve ben Ergin Ataman olarak, Türk Milli Takımı’nın hocası olarak dünyanın her ülkesine hiç çekinmeden giderim.”

KiM BU ADAM DIŞARI ÇIKARIN!

Maç sonu soyunma odası görüntüleri ortaya çıkarken Ergin Ataman’ın Maccabi heyetinden bir isme, “Benim soyunma odamda ne yapıyorsun? Kim bu adam? Ne yapıyorsun sen? Güvenlik nerede? Bu adamı dışarı çıkarın!” diye bağırdığı, söz konusu kişinin ise, “Ben İsrail’den geliyorum” dediği duyuldu.

iSRAiL EKiBi ADINA PROVOKE EDEN KiŞiNiN KiMLiĞi BiLiNMiYOR

Bu arada ‘İsrail’de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin’ sözlerini sarf eden kişinin İsrailli bir gazeteci mi yönetici mi yoksa kulüpte görevli birisi mi olduğunu bilinmiyor.