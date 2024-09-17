Ergin Ataman çılgına döndü, oyundan ihraç edildi! | Tribünde skandal pankart açıldı, tecrübeli koçtan açıklama geldi: En sert tepkiyi verdim

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THY EuroLeague takımları hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi kozlarını paylaşıyor.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Milli basketbolcularımız Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in de kadroda yer aldığı Panathinaikos, müsabakadan 88-75'lik skorla mağlup ayrıldı.

OYUNDAN İHRAÇ EDİLDİ

Lefkoşa'daki maçın son çeyreğinde Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, sinirlerine hakim olamadı ve hakemlere yönelik sert bir tepkide bulundu. Ataman, şiddetli itirazları sonrasında oyundan ihraç edildi.

Saha içine girerek hakemlerle konuşan Ataman'ın daha sonrasında ise salonu terk ettiği öğrenildi.

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SKANDAL PANKART

Karşılaşmanın son periyodunda bitime 9 dakika 22 saniye kala salonda açılan skandal pankart ekranlara geldi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında tribünlerde, 'Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali' yazılı çirkin pankartın açılması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Başantrenör Ergin Ataman da bu pankartın açılmasından 25 saniye sonra saha içine girerek hakemlerden kendisini ihraç etmesini istedi.

ERGİN ATAMAN'DAN AÇIKLAMA: TEPKİMİ EN SERT ŞEKİLDE GÖSTERDİM

Yaşananlar sonrası Ergin Ataman, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Ataman, 'Tepkimi en sert şekilde gösterdim' ifadelerini kullandı.