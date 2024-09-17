×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Ergin Ataman çılgına döndü, oyundan ihraç edildi! | Tribünde skandal pankart açıldı, tecrübeli koçtan açıklama geldi: En sert tepkiyi verdim

Güncelleme Tarihi:

#Ergin Ataman#Panathinaikos#Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Ergin Ataman çılgına döndü, oyundan ihraç edildi | Tribünde skandal pankart açıldı, tecrübeli koçtan açıklama geldi: En sert tepkiyi verdim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 08:48

Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan hazırlık maçında Yunanistan ekibinin başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın son çeyreğinde hakemlerle büyük bir tartışma yaşadı. Öte yandan tribünde de skandal bir pankart açıldı.

Haberin Devamı

THY EuroLeague takımları hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi kozlarını paylaşıyor.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Gözden KaçmasınBirileri Mourinho’ya Fenerbahçe’nin kaleye otobüs çekmeyeceğini hatırlatmalı | Osimhen hırsı ve temposuyla Icardi’den çok daha fazlasıBirileri Mourinho’ya Fenerbahçe’nin kaleye otobüs çekmeyeceğini hatırlatmalı | Osimhen hırsı ve temposuyla Icardi’den çok daha fazlasıHaberi Görüntüle

Milli basketbolcularımız Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in de kadroda yer aldığı Panathinaikos, müsabakadan 88-75'lik skorla mağlup ayrıldı.

OYUNDAN İHRAÇ EDİLDİ

Lefkoşa'daki maçın son çeyreğinde Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, sinirlerine hakim olamadı ve hakemlere yönelik sert bir tepkide bulundu. Ataman, şiddetli itirazları sonrasında oyundan ihraç edildi.

Ergin Ataman çılgına döndü, oyundan ihraç edildi | Tribünde skandal pankart açıldı, tecrübeli koçtan açıklama geldi: En sert tepkiyi verdim

Saha içine girerek hakemlerle konuşan Ataman'ın daha sonrasında ise salonu terk ettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

SKANDAL PANKART

Karşılaşmanın son periyodunda bitime 9 dakika 22 saniye kala salonda açılan skandal pankart ekranlara geldi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında tribünlerde, 'Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali' yazılı çirkin pankartın açılması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Başantrenör Ergin Ataman da bu pankartın açılmasından 25 saniye sonra saha içine girerek hakemlerden kendisini ihraç etmesini istedi.

ERGİN ATAMAN'DAN AÇIKLAMA: TEPKİMİ EN SERT ŞEKİLDE GÖSTERDİM

Yaşananlar sonrası Ergin Ataman, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Ataman, 'Tepkimi en sert şekilde gösterdim' ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman çılgına döndü, oyundan ihraç edildi | Tribünde skandal pankart açıldı, tecrübeli koçtan açıklama geldi: En sert tepkiyi verdim

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ergin Ataman#Panathinaikos#Güney Kıbrıs Rum Kesimi

BAKMADAN GEÇME!