Ergin Ataman çılgına döndü, maçtan ihraç edildi!

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THY Euroleague'in 4. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Maccabi ile karşı karşıya geldi. Yunan ekibin başantrenörü Ergin Ataman, maçın üçüncü çeyreğinde itirazları sonucu ikinci teknik faulünü aldı ve oyundan ihraç edildi.

Üçüncü çeyreğe 15 sayı geride başlayan olan Panathinaikos, skora ortak oldu ve maçın normal süresi 72-72 eşitlikle bitti.

Panathinaikos, uzatmada Maccabi'ye 86-81 mağlup oldu ve 4 maçta üçüncü kez yenildi.