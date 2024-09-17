×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Ergin Ataman çılgına döndü: 'Beni oyundan ihraç edin!' | Tribünde açılan skandal pankart sonrası...

Güncelleme Tarihi:

#Ergin Ataman#Panathinaikos#Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Ergin Ataman çılgına döndü: Beni oyundan ihraç edin | Tribünde açılan skandal pankart sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 08:48

Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan hazırlık maçında Yunanistan ekibinin başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın son çeyreğinde hakemlerle büyük bir tartışma yaşadı. Tribünde açılan skandal pankart sonrası Ataman, hakemlerden kendisini ihraç etmesini talep etti.

Haberin Devamı

THY EuroLeague takımları hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi kozlarını paylaşıyor.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Gözden KaçmasınBirileri Mourinho’ya Fenerbahçe’nin kaleye otobüs çekmeyeceğini hatırlatmalı | Osimhen hırsı ve temposuyla Icardi’den çok daha fazlasıBirileri Mourinho’ya Fenerbahçe’nin kaleye otobüs çekmeyeceğini hatırlatmalı | Osimhen hırsı ve temposuyla Icardi’den çok daha fazlasıHaberi Görüntüle

Milli basketbolcularımız Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in de kadroda yer aldığı Panathinaikos, müsabakadan 88-75'lik skorla mağlup ayrıldı.

"BENİ İHRAÇ EDİN!"

Lefkoşa'daki maçın son çeyreğinde Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, sinirlerine hakim olamadı ve hakemlere yönelik sert tepkisinin ardından kendisinin oyundan ihraç edilmesini talep etti.

Ergin Ataman çılgına döndü: Beni oyundan ihraç edin | Tribünde açılan skandal pankart sonrası...

Saha içine girerek kendisini oyundan attıran Ataman'ın daha sonrasında ise salonu terk ettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

SKANDAL PANKART

Karşılaşmanın son periyodunda bitime 9 dakika 22 saniye kala salonda açılan skandal pankart ekranlara geldi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında tribünlerde, 'Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali' yazılı çirkin pankartın açılması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Başantrenör Ergin Ataman da bu pankartın açılmasından 25 saniye sonra saha içine girerek hakemlerden kendisini ihraç etmesini istedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ergin Ataman#Panathinaikos#Güney Kıbrıs Rum Kesimi

BAKMADAN GEÇME!