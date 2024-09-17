Ergin Ataman çılgına döndü: 'Beni oyundan ihraç edin!' | Tribünde açılan skandal pankart sonrası...

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THY EuroLeague takımları hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi kozlarını paylaşıyor.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Milli basketbolcularımız Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in de kadroda yer aldığı Panathinaikos, müsabakadan 88-75'lik skorla mağlup ayrıldı.

"BENİ İHRAÇ EDİN!"

Lefkoşa'daki maçın son çeyreğinde Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, sinirlerine hakim olamadı ve hakemlere yönelik sert tepkisinin ardından kendisinin oyundan ihraç edilmesini talep etti.

Saha içine girerek kendisini oyundan attıran Ataman'ın daha sonrasında ise salonu terk ettiği öğrenildi.

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SKANDAL PANKART

Karşılaşmanın son periyodunda bitime 9 dakika 22 saniye kala salonda açılan skandal pankart ekranlara geldi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında tribünlerde, 'Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali' yazılı çirkin pankartın açılması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Başantrenör Ergin Ataman da bu pankartın açılmasından 25 saniye sonra saha içine girerek hakemlerden kendisini ihraç etmesini istedi.