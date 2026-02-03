Ergin Ataman, çılgın başkanı çark ettirdi!

Haberin Devamı

Yunanistan Basketbol Ligi’nde önceki gün Panathinaikos’un Aris’e deplasmanda 102-95 mağlup olmasının ardından yaşanan gerginlik yerini sükunete bıraktı. Sezonun 2. mağlubiyetinin ardından kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos sosya medyadan öfkeli bir şekilde, “Başantrenörler, yardımcı antrenörler ve oyuncular; nerede oynadığınızın farkında değilsiniz, burası Panathinaikos! Atina’ya döndüğünüzde, dönmeye yüzünüz varsa, umarım hepiniz istifa edersiniz. Hakemler hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum, 40 milyonluk bir bütçeyle Aris’e kaybedemezsiniz” paylaşımı yaptı.

Real Madrid maçına odaklandı

Bu sözlerin ardından gözler Ergin Ataman’a çevrilirken, tecrübeli teknik adam sakin kalmayı tercih etti.

EuroLeauge’de bugün oynanacak Real Madrid maçına odaklanan deneyimli antrenör karşılaşma öncesi yapılan son idmanı medyaya kapatırken, basın toplantısına da katılmama kararı aldı. Atina ekibi, Ergin Ataman’ın göreve gelmesinden önceki 2022-23 sezonunda normal sezonu 6 yenilgi ile kapatırken finalde ezeli rakibi Olympiakos’a 3-1 kaybederek şampiyonluğu yitirmişti. 2023-24’t sezonundan sonra ise takım bambaşka bir kimliğe büründü.

Kupayı masanın üstüne koyacağım

Ergin Ataman ilk sezonunda takımı 3 yıl aradan sonra Yunanistan Ligi şampiyonluğuna taşırken aynı sezon EuroLague’de de zirveye çıkarak kulübün bu kulvardaki 13 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Bu sezon ligdeki 2. yenilgisinin ardından çıkışıyla tepki çeken başkan Giannakopoulos dün ise hatasının farkına vararak daha yapıcı ve hedeflere yönelik ifadeler kullandı. Yunan başkan evinin bahçesinden yayınladığı videoda, “Avrupa kupasını mayıs ayında tam buraya, şu küçük masanın üstüne koyacağım” derken bu sözler ülke basınında ‘geri adım’ olarak yorumlandı.