Ergin Ataman: 'Cesur olun, adil olun!'

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Valencia maçındaki sert itirazları sonrası disiplin soruşturmasına uğradı. EuroLeague, Giannakopoulos’a 3 maçlık salona giriş yasağı ve 10 bin euro para cezası verdi.

☘️ Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήγε να διαμαρτυθεί στη γραμματεία, μερικά δευτερόλεπτα πριν από το επικό φινάλε του Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR. pic.twitter.com/k5Vnzb9fgk — SPORT24 (@sport24) April 30, 2026

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabından Dimitris Giannakopoulos'a destek veren bir paylaşım yaptı:

"Tutkusunu, duygularını ve güvenini gösteren, her zaman arkadan değil yüz yüze konuşan insanlara büyük saygı duyuyorum. Dimitris, Euroleague resmi raporunda belirtildiği gibi, çalınmayan faulleri doğrudan hakeme şikayet etti. Takımı orada olacak ya da olmayacak, ama sizce o, Final Four için kendi salonunda olmayı hak etmiyor mu? Hiç kimsenin, rakip koçlar dahil, hayatlarını basketbola adamış bir başkan ve ailesi hakkında konuşmaya hakkı yok.

Cesur olun, adil olun."

