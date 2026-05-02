×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Ergin Ataman: 'Cesur olun, adil olun!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 16:22

EuroLeague Disiplin Kurulu, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'a 3 maçlık salona giriş yasağı ve 10 bin euro para cezası verdi. Ergin Ataman, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Valencia maçındaki sert itirazları sonrası disiplin soruşturmasına uğradı. EuroLeague, Giannakopoulos’a 3 maçlık salona giriş yasağı ve 10 bin euro para cezası verdi.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabından Dimitris Giannakopoulos'a destek veren bir paylaşım yaptı:

"Tutkusunu, duygularını ve güvenini gösteren, her zaman arkadan değil yüz yüze konuşan insanlara büyük saygı duyuyorum. Dimitris, Euroleague resmi raporunda belirtildiği gibi, çalınmayan faulleri doğrudan hakeme şikayet etti. Takımı orada olacak ya da olmayacak, ama sizce o, Final Four için kendi salonunda olmayı hak etmiyor mu? Hiç kimsenin, rakip koçlar dahil, hayatlarını basketbola adamış bir başkan ve ailesi hakkında konuşmaya hakkı yok.

Cesur olun, adil olun."

Haberin Devamı
Haberle ilgili daha fazlası:
